Кремль поможет регионам в вопросе выплат мобилизованным
Дмитрий Песков заявил о том, что всё будет решаться «во взаимодействии с федеральным центром»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что некоторые регионы не могут обеспечить выплаты для мобилизованных.
«Разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать. Но во взаимодействии с федеральным центром это всё будет решаться», — цитирует Пескова РБК.
Ранее о проблемах с выплатами мобилизованным рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.
Он отметил, что власти Омска, Новосибирской области, а также Алтайского края не принимали решений о дополнительных выплатах для мобилизованных из-за проблем с финансированием.