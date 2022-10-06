Кремль поможет регионам в вопросе выплат мобилизованным

Дмитрий Песков заявил о том, что всё будет решаться «во взаимодействии с федеральным центром»

6 октября 2022, 16:12, Илья Звягинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что некоторые регионы не могут обеспечить выплаты для мобилизованных.

«Разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать. Но во взаимодействии с федеральным центром это всё будет решаться», — цитирует Пескова РБК.

Ранее о проблемах с выплатами мобилизованным рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Он отметил, что власти Омска, Новосибирской области, а также Алтайского края не принимали решений о дополнительных выплатах для мобилизованных из-за проблем с финансированием.

Омский губернатор заявил о бюджетных проблемах в сибирских регионах, где не выделили доплаты мобилизованным

Омский губернатор заявил о бюджетных проблемах в сибирских регионах, где не выделили доплаты мобилизованным

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