Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией

Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа», организованного президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идёт о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — призвал Макрон.

Французский президент также заявил, что РФ сделала свой выбор, когда начала спецоперацию на Украине.

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Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский очень переживает, что его часто обманывают окружающие.