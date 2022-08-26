Миронов заявил, что спецоперация на Украине может стать контртеррористической

Спецоперация России на Украине в обозримом будущем может перерасти в контртеррористическую, уверен лидер партии СРЗП Сергей Миронов.

Политик напомнил, что во время таких операций преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций «со всеми вытекающими последствиями».

«Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент, — денацификация Украины — без ликвидации преступного террористического режима Зеленского не будет выполнена», — цитирует его РИА Новости.

Накануне зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что есть лишь полтора сценария развития событий на Украине: «Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации».

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал её целями денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь населению Донбасса, которое страдало от действий киевского режима в течение последних восьми лет.