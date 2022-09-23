Низкая явка на выборах Барнаульской думы помогла «Единой России» и почти не сказалась на ЛДПР

Явка на выборы Барнаульской городской Думы составила 14,8%. Год назад на выборы депутатов краевого Законодательного Собрания в Барнауле пришли в два с лишним раза больше избирателей — 33,8%. Amic.ru решил посмотреть, как низкая явка в 2022 году повлияла на результаты разных партий.

«Единая Россия» на выборах Законодательного Собрания в 2021 году получила в Барнауле 30,4%. В 2022 году на выборах городской думы партия резко улучшила результат — 47,98%.

На ЛДПР снижение явки практически никак не сказалось. В 2021 году жириновцы набрали 9,2%, в 2022 году — 8,3%.

А вот КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» ухудшили свои результаты почти в два раза.

КПРФ в 2021 году получила в Барнауле 27,35%, а в 2022 году — только 15,49%.

«Справедливая Россия — За правду»: 2021 год — 15,59%, 2022 год — 8,99%.

Партия «Новые люди» в 2021 году не участвовала в выборах. В 2022 году она получила 8,41% голосов.

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