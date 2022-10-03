Рамзан Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних детей на передовую СВО

По его словам, несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников Родины

3 октября 2022, 22:44, Илья Звягинцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что он отправит своих несовершеннолетних детей в зону проведения спецоперации. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram-канале.

Сыновьям Кадырова 14, 15 и 16 лет. Сейчас, по его словам, они проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, где их учат обращению с оружием и теоретическим основам.

Кадыров заявил, что подготовка его сыновей началась с малых лет, а несовершеннолетие не должно быть преградой для обучения защитников Родины.

«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров предложил мобилизовать российских силовиков.

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