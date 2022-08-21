Шойгу: попытки изолировать Россию провалились

Попытки изолировать Россию не удались, утверждает министр обороны Сергей Шойгу.

«Эти постоянные громогласные заявления об изоляции России... Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране — практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории», — сказал руководитель военного ведомства в интервью «России 1».

Он подчеркнул, что Россия — это страна с передовой наукой, хорошо развитой промышленностью и ОПК.

«Ну и сама история говорит о том, что это сделать довольно сложно», — отметил Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о «супероружии», которое западные страны поставляют Украине.