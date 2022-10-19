Совет Федерации утвердил указ о введении военного положения в четырех регионах
Совфед направил Владимиру Путину уведомление о решении утвердить указ
19 октября 2022, 23:08, Илья Звягинцев
Совет Федерации утвердил указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РИА Новости.
«Соответствующее постановление незамедлительно будет направлено, как это положено по законодательству, президенту Российской Федерации, — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Напомним, что во время заседания с членами Совфеда Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех регионах России.
Также в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополь ввели средний уровень реагирования.
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