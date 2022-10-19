Совет Федерации утвердил указ о введении военного положения в четырех регионах

Совет Федерации утвердил указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соответствующее постановление незамедлительно будет направлено, как это положено по законодательству, президенту Российской Федерации, — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Напомним, что во время заседания с членами Совфеда Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех регионах России.

Также в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополь ввели средний уровень реагирования.