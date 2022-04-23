В Минобороны РФ раскрыли число погибших и пропавших без вести на крейсере «Москва»

Из членов экипажа затонувшего крейсера «Москва» погиб один человек, 27 пропали без вести, заявили в Минобороны РФ.

Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

«В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер „Москва“ получил серьёзные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату», — передают «Известия» информацию министерства.

Напомним, пожар на борту военного корабля случился в ночь на 14 апреля. Причиной возгорания, по официальным данным, стала детонация боезапаса. После тушения пожара крейсер остался на плаву, однако в условиях штормового ветра до ремонта не дошёл и затонул при буксировке в порт. Крейсер «Москва» был крупнейшим боевым кораблём Черноморского флота.