Алтайские работодатели предлагают одни из самых низких зарплат в Сибири
К такому выводу пришли аналитики популярного в стране сервиса по поиску работы
10 апреля 2024, 16:20, ИА Амител
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, в каких регионах Сибири работодатели предлагали самые высокие и самые низкие зарплаты в марте 2024 года. Алтайский край занял последнее место.
Самые высокие зарплаты в минувшем месяце готовы были платить работодатели из Иркутской области: в среднем эта сумма составила 66,1 тыс. рублей.
На втором месте – Красноярский край, где соискателям готовы платить в среднем 64,8 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в Иркутской области и Красноярском крае средняя предлагаемая зарплата по итогам марта превысила среднероссийский показатель, который составляет 64,1 тыс. рублей. В остальных сибирских регионах зарплатные предложения отстают от среднего по стране.
На третьем месте в зарплатном рейтинге – Новосибирская область (60 тыс. рублей), на четвертом – Кемеровская область (54,7 тыс. рублей), на пятом – Омская область (52,6 тыс. рублей), на шестом – Томская область (50,2 тыс. рублей), замыкает список Алтайский край (49,7 тыс. рублей). Еще три региона в рейтинге отсутствуют – республики Алтай, Тыва и Хакасия.
16:22:51 10-04-2024
Душегубы)))
16:45:58 10-04-2024
Ага... 49.7....откуда...27 с подработкой... Проживи на эти копейки...
20:32:36 10-04-2024
Гость в горле кость (16:45:58 10-04-2024) Ага... 49.7....откуда...27 с подработкой... Проживи на эти к... в трамвае ехал - требуется кондуктор, средняя 45. Вроде специальных навыков не нужно. А за 27 чего делаете-то?
21:51:44 10-04-2024
Гость (20:32:36 10-04-2024) в трамвае ехал - требуется кондуктор, средняя 45. Вроде спец... Со средними зарплатами мы уже знакомы. Вон у нас в стране средняя зарплата более 73 тыс. Вы покажите минимальную.
14:08:40 11-04-2024
Гость (20:32:36 10-04-2024) в трамвае ехал - требуется кондуктор, средняя 45. Вроде спец... Это обман... В действительности за такую зарплату надо работать с 6:00 утра и до 22
21:45:46 10-04-2024
Гость в горле кость (16:45:58 10-04-2024) Ага... 49.7....откуда...27 с подработкой... Проживи на эти к... А на пенсию в 16 тыс. как прожить?
06:43:29 11-04-2024
Гость (21:45:46 10-04-2024) А на пенсию в 16 тыс. как прожить? ... Как можно заработать пенсию в 16К? Ты вообще не работал? Или работал дворником на общественных началах?
07:11:03 11-04-2024
Гость (06:43:29 11-04-2024) Как можно заработать пенсию в 16К? Ты вообще не работал? Или... Как вариант балбесятам образование нес/ла или лечил/а.
08:28:46 11-04-2024
Гость (06:43:29 11-04-2024) Как можно заработать пенсию в 16К? Ты вообще не работал? Или... моя бабушка больше 40 лет отпахала конструктором-технологом на заводе, вредное производство, ветеран труда, пенсия с учетом доплаты за возраст более 80 лет - 20 тыс рублей, а так была 15-16 тыс....
08:53:49 11-04-2024
Гость (08:28:46 11-04-2024) моя бабушка больше 40 лет отпахала конструктором-технологом ... надо было вашей бабушке в менагеры идти и бабло косить. а то вон современные менагеры прям удивляются, как это дескать, существуют работы на которых отпахав всю жизнь пенсия маленькая.
10:05:50 11-04-2024
Гость (08:28:46 11-04-2024) моя бабушка больше 40 лет отпахала конструктором-технологом ...
чего-то не договаривает бабуля, только за 80 лет доплата 10 тыс., прибедняется однако. а вы верите...
12:21:18 11-04-2024
Гость (10:05:50 11-04-2024) чего-то не договаривает бабуля, только за 80 лет доплата... Шесть.
12:28:04 11-04-2024
Гость (10:05:50 11-04-2024) чего-то не договаривает бабуля, только за 80 лет доплата... 8 134,88
10:42:12 11-04-2024
Гость (06:43:29 11-04-2024) Как можно заработать пенсию в 16К? Ты вообще не работал? Или... моя мама всю жизнь на заводе работала, Ветеран труда, пенсия 18 тр.
недалеко от 16 к. ушла со стажем 40+ лет
10:54:36 11-04-2024
Гость (06:43:29 11-04-2024) Как можно заработать пенсию в 16К? Ты вообще не работал? Или... а что работать дворником это не почетно? если бы не было дворников и уборщиц, ты на своем самокате до смузи бы не доехал, а жил на помойке.
16:55:20 10-04-2024
А как же Мишустинские 72 т.р?
16:57:56 10-04-2024
А потом удивляются, почему люди уезжают с Алтая.
17:03:47 10-04-2024
Причем тут хедхантер, работа в россии - там мрот и работай 8 часоа.
17:18:49 10-04-2024
Зато стоимость квадратного метра выше чем в Подмосковье!!!
23:05:46 10-04-2024
Гость (17:18:49 10-04-2024) Зато стоимость квадратного метра выше чем в Подмосковье!!!... ... и на парковках у ТЦ из-за дорогущих иномарок не протолкнуться. Где комментаторы, которые орут, что статистика подтасована?
23:29:46 10-04-2024
Гость (17:18:49 10-04-2024) Зато стоимость квадратного метра выше чем в Подмосковье!!!... А кто ж расхватывает квартиры, как горячие пирожки, нищие барнаульцы?
10:37:46 11-04-2024
Гость (23:29:46 10-04-2024) А кто ж расхватывает квартиры, как горячие пирожки, ни... А те кто живёт за счёт эксплуатации остальных или банально приворовывает.Трудом праведным-не наживёшь палат каменных.Честные трудящиеся ,либо закабалены ипотеками,либо скитаются по съёмным углам.
17:30:48 10-04-2024
А съемное жилье? Половина зарплаты уходит на съем квартиры, третья часть на проезд.
12:07:06 11-04-2024
Наивные или что. ЗП 45 у кондуктора рассмешил, это без выходных вообще и то никак не наберётся. В гробу я видел у местных работать, на удалёнке лучше намного