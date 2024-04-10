Алтайские работодатели предлагают одни из самых низких зарплат в Сибири

К такому выводу пришли аналитики популярного в стране сервиса по поиску работы

10 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Деньги в кошельке / Фото: pixabay.com

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, в каких регионах Сибири работодатели предлагали самые высокие и самые низкие зарплаты в марте 2024 года. Алтайский край занял последнее место.

Самые высокие зарплаты в минувшем месяце готовы были платить работодатели из Иркутской области: в среднем эта сумма составила 66,1 тыс. рублей.

На втором месте – Красноярский край, где соискателям готовы платить в среднем 64,8 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в Иркутской области и Красноярском крае средняя предлагаемая зарплата по итогам марта превысила среднероссийский показатель, который составляет 64,1 тыс. рублей. В остальных сибирских регионах зарплатные предложения отстают от среднего по стране.

На третьем месте в зарплатном рейтинге – Новосибирская область (60 тыс. рублей), на четвертом – Кемеровская область (54,7 тыс. рублей), на пятом – Омская область (52,6 тыс. рублей), на шестом – Томская область (50,2 тыс. рублей), замыкает список Алтайский край (49,7 тыс. рублей). Еще три региона в рейтинге отсутствуют – республики Алтай, Тыва и Хакасия.