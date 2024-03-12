Пробки в Барнауле достигли 9 баллов
Заторы наблюдаются по всему городу
12 марта 2024, 08:10, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 12 марта / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 12 марта достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.
На 08:10 самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также улицах Власихинской, Малахова, Попова, Юрина, Матросова и Кутузова. Кроме того, местами проезд затруднен по Солнечной Поляне, Энтузиастов, Взлетной, шоссе Ленточный Бор и проспекту Строителей. Также пробки наблюдаются на выезде из поселка Пригородного.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +1 градуса. В конце дня – небольшой снег.
08:48:12 12-03-2024
Кризис. Санкции. Автомобили стали недоступны или их вообще нет. а на дорогах Барнаула пробки, машин всё больше. нас ни чем не взять товарищи!
08:56:41 12-03-2024
Гость (08:48:12 12-03-2024) Кризис. Санкции. Автомобили стали недоступны или их вообще н... Народу сильно много стало. Похоже беженцы повозвращались, Надо опять обявить мобилизацию, чтобы это быдло вновь разбежалось, и стало нам легче дышать. Причем закрыть границу на обратный въезд. А то отсиделись и вернулись как ни в чем не бывало.
23:25:15 12-03-2024
Гость (08:56:41 12-03-2024) Народу сильно много стало. Похоже беженцы повозвращались, На... Повторно вручить повестки...
09:39:25 12-03-2024
Гость (08:48:12 12-03-2024) Кризис. Санкции. Автомобили стали недоступны или их вообще н... Кабала все больше) долгов все больше) кредитов на миллиарды, как классно.
08:48:13 12-03-2024
Кризис. Санкции. Автомобили стали недоступны или их вообще нет. а на дорогах Барнаула пробки, машин всё больше. нас ни чем не взять товарищи!
13:54:07 12-03-2024
Действительно, куда все поехали? Улицу Пушкина в несколько рядов всю запарковали.
На капотах друг у друга сидят.
Что происходит-то?
И это ещё новостройки в том районе не достроили..
16:36:18 12-03-2024
У хозяев города есть решение этой проблемы: нужно снести частный сектор и на участке где имеется 1 машина построить 25-этажку на 500 квартир. А там само как-нибудь рассосётся.