Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Заторы наблюдаются по всему городу

12 марта 2024, 08:10, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 12 марта / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 12 марта достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

На 08:10 самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также улицах Власихинской, Малахова, Попова, Юрина, Матросова и Кутузова. Кроме того, местами проезд затруднен по Солнечной Поляне, Энтузиастов, Взлетной, шоссе Ленточный Бор и проспекту Строителей. Также пробки наблюдаются на выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +1 градуса. В конце дня – небольшой снег.