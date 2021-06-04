ГИБДД Алтайского края призвала водителей к осторожности при обгоне

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к участникам дорожного движения и призвала неосмотрительно не выезжать на встречную полосу при совершении обгона. Как отметили в ведомстве, опасный и рискованный манёвр, связанный со значительным превышением скорости, приводит к самым тяжким последствиям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подобное нарушение ПДД является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых продолжают гибнуть и получать тяжкие травмы люди.

Новости

Прочее В Алтайском крае три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте

Так, 31 мая текущего года в Первомайском районе в результате выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулись Mazda Demio под управлением водителя, не имеющим на это права, с микроавтобусом Iveco. Трое пассажиров легкового автомобиля погибли и 11 человек, которые находились в микроавтобусе, получили ранения.

В этот же день произошла ещё одна трагедия – в Ельцовском районе. При столкновении автомобилей Subaru Forester и Nissan Wingroad погибли пять человек. Единственная выжившая несовершеннолетняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения.

4 июня в Тальменском районе автомобиль ВАЗ, выехавший на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулся с грузовиком Renault RTP. В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковой машины скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения – жителям Алтайского края и гостям региона – с напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.