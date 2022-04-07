Узнают в лицо. Что такое верификация на криптобирже и почему она важна

Верификация, или проверка KYC (от английского Know Your Customer/Client — узнать пользователя) — распространённая процедура в разных сферах жизни, особенно связанных с финансами. Так, обязательная KYC присутствует в банках, государственных учреждениях. Рассказываем, что такое верификация на криптобирже, почему она важна и по какой причине все основные торговые площадки резко стали её внедрять, хотя до 2019 года это было редкостью. А список бирж без верификации подготовили Profinvestment.com.

Доверяй, но проверяй

Хотя криптовалюты становятся всё более распространёнными, это ещё относительно новый сектор. Его регулирование только развивается. Анонимный характер криптовалют вызывает затруднения у регуляторов — как именно предотвратить отмывание денег и другие преступления, совершаемые с помощью блокчейн-активов?

Мошенники неоднократно использовали слабые места в безопасности криптобирж, чтобы захватить учётные записи других клиентов и вывести средства на свои кошельки. Когда эти явления стали многочисленными, компании быстро поняли, что необходимо уделять больше внимания безопасности и регулированию.

Криптобиржи вынуждены адаптироваться к практикам, принятым в остальном финансовом мире, а именно, внедрять у себя:

— AML — анализ транзакций и монет на предмет принадлежности к отмыванию денег;

— KYC — проверку и подтверждение личных данных клиентов.

Таким образом, чтобы иметь возможность осуществлять любую финансовую транзакцию на бирже, нужно пройти KYC (если данная биржа соблюдает требования регуляторов). При этом платформе предоставляется информация как минимум о личности и адресе, в некоторых случаях ещё об источниках доходов или финансовой истории.

Процесс KYC

На разных биржах процесс может незначительно отличаться, но обычно нужно предоставить такую информацию, как:

— дата рождения;

— фамилия, имя;

— физический адрес.

Чтобы убедиться в правдивости данных, биржи также запрашивают фотографию удостоверения личности, выданного вашей страной. Это могут быть водительские права, ID-карта или паспорт. Часто просят также селфи для сравнения с фото на удостоверении. Когда вы предоставите запрошенную информацию и фотографии, модераторы проверят действительность данных. Это может занять от нескольких минут до нескольких рабочих дней. В случае отказа заявку можно отправить повторно, исправив ошибки.

С требованием KYC пользователи сегодня сталкиваются практически на всех централизованных криптобиржах. Прохождение проверки не занимает много времени и открывает полный доступ ко всем функциям платформы. Если вам это не подходит, и вы предпочитаете сохранять анонимность, рассмотрите такие варианты, как p2p-биржи, децентрализованные протоколы, криптоматы, обменники.