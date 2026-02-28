"Выживаем за счет урожая". Почему малые хозяйства Алтая работают на грани рентабельности
По итогам 2025 года рентабельность сельского хозяйства в России снизилась до 10–15%
28 февраля 2026, 08:00, ИА Амител
Мелкие сельхозпредприятия региона все чаще говорят о риске закрытия. Налоги растут, закупочные цены на продукцию падают, кредиты остаются дорогими, а техника — недоступной. В таких условиях фермеры буквально считают каждый рубль. По итогам 2025 года рентабельность сельского хозяйства в России снизилась до 10–15%. Иначе говоря, чтобы перекрыть один неудачный год, аграрию нужно десять лет стабильно работать "в плюс". Об этом в интервью агентству "Зерно он-лайн" рассказал член правления Ассоциации дилеров сельхозтехники Владимир Шестак, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"Самая большая сложность — низкие цены"
О том, как ситуация выглядит "с земли", рассказывает глава крестьянского хозяйства "Енисей" в Новичихинском районе Виктор Косач.
«Труднее становится. Во-первых, техника дорогая, труднодоступная. Сегодня наступает проблема с кадрами, молодежь неохотно возвращается в село. Самая большая сложность — это низкие цены на нашу продукцию», — говорит фермер.
По его словам, если лен в прошлом году продавали по 40 рублей, то в этом — уже по 32. Подсолнечник вместо 35 тысяч рублей за тонну ушел по 27 тысяч. Выжить удалось лишь за счет высокого урожая.
«Думаешь, как бы хватило средств на выплату заработной платы, на налоговые платежи, социальные выплаты. О новой технике… В этом году только один комбайн купили с урожая, и больше пока ничего не планируем», — признается Косач.
Техника дорожает, обновление парка замедляется
Сложности подтверждают и цифры. По данным отраслевых изданий, отгрузки отечественной сельхозтехники за два года сократились на 40%, импортной — вдвое. Парк техники изношен примерно на 50%, а коэффициент обновления на треть ниже нормы.
Руководитель барнаульской компании "Химагротех" Юрий Адищев отмечает: продажи опрыскивателей и другого оборудования начали снижаться еще в прошлом году, а в этом упали на 70%.
«Мы продаем и в рассрочку, и через лизинговые компании. Но лизинговые компании сейчас тоже практически никому не дают. Так же как и кредиты. Урожая прошлого года многим не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами», — говорит он.
По словам предпринимателя, хозяйства все чаще принимают решение о продаже бизнеса, и на их место заходят крупные игроки из других регионов.
Долги и новые требования
Финансовую нагрузку усиливают и выросшие налоговые ставки. По данным УФНС по Алтайскому краю, 390 сельхозпредприятий и ИП уже имеют налоговую задолженность — это около шестой части всех официально работающих в отрасли.
Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС Наталья Сорокина сообщила, что на 1 января 2026 года общий долг агробизнеса составляет 1 млрд рублей — около 7% совокупной задолженности региона. Максимальная сумма — 240 млн рублей у налогоплательщика из Тальменского района. Больше всего должников зарегистрировано в Барнауле, хотя фактически они работают в районах края. При этом за последние три года задолженность аграриев сократилась почти вдвое — значит, хозяйства стараются выполнять обязательства, несмотря на сложную конъюнктуру.
Кредиторы стали осторожнее
Совладелец юридического бюро "Лобби" Мария Куренкова отмечает: сейчас многие поставщики химикатов, семян и техники имеют значительную дебиторскую задолженность и не уверены, смогут ли ее вернуть.
«Сельхозбизнес — это бизнес в кредит и с отложенными платежами. Сейчас повторяется ситуация 2012–2014 годов, когда были залоги, повторные залоги техники и имущества. Многие кредиторы готовы идти на отсрочки, потому что понимают: процедуры банкротства дорогие, и деньги можно вообще не вернуть», — говорит юрист.
Надежда — на урожай
Эксперты сходятся в одном: многое будет зависеть от будущего урожая. Аналитики дают разные прогнозы — от небольшого снижения сбора зерна до возможного роста по сравнению с прошлым годом. Для малых хозяйств хороший урожай — не просто показатель эффективности, а вопрос выживания. Именно он может дать передышку и возможность рассчитаться по обязательствам.
Как отрасль адаптируется к новым налоговым ставкам и рыночной конъюнктуре, покажет ближайший сезон. Пока же многие фермеры признаются: они работают на пределе возможностей — и рассчитывают прежде всего на землю и погоду.
08:24:57 28-02-2026
А как вы хотели ? Как никак 4 я экономика мира и вся молодёжь в деревню ломится.
Зато в телевизире всё хорошо -рожь колосится,урожаи растут,надои увеличиваются.
Народ верит телеку А вы всё врёте что вам тяжело .
22:53:03 28-02-2026
Гость (08:24:57 28-02-2026) А как вы хотели ? Как никак 4 я экономика мира и вся молодёж... откуда такая осведомленноть про телек? сами-то зачем оттуда не вылазите, головы буквально не отворачиваете, раз настолько в курсе? прекратите, самому-то не очевидна ваша тупая глупость?
08:26:39 28-02-2026
У нас в селе последние фермеры разбежались!!! 🥴
13:00:23 28-02-2026
Сергей😎 (08:26:39 28-02-2026) У нас в селе последние фермеры разбежались!!! 🥴... Для того и морят чтобы потом крупные агрохолдинги зашли по дешевке
08:27:23 28-02-2026
Квартиры деткам в крайцентре покупаются регулярно. Джипы меняются. Коттеджи строятся.
09:18:35 28-02-2026
Гость (08:27:23 28-02-2026) Квартиры деткам в крайцентре покупаются регулярно. Джипы мен... можно по фактам. Какое село, чем занимается, что купил. Разговаривал с отделочником - в адалине на семёнова квартиру себе взял. Думаешь, фермер не должен так жить? Пачку лапши в кредит брать?
12:58:49 28-02-2026
Гость (09:18:35 28-02-2026) можно по фактам. Какое село, чем занимается, что купил. Разг... Отделочник взял или фермер?
22:55:23 28-02-2026
Гость (09:18:35 28-02-2026) можно по фактам. Какое село, чем занимается, что купил. Разг... фермеры всегда во всех культурах и экономиках и странах - БЕДНЯКИ, поэтому не выдумывайте велосипед. это такая ниша ваша и судьба, живи и радуйся природе и чистому ручейку, не надо грезить о каких-то отделочниках и яхтах, бред и необразованность просто
09:38:18 28-02-2026
Гость (08:27:23 28-02-2026) Квартиры деткам в крайцентре покупаются регулярно. Джипы мен... Это плохо?
13:01:06 28-02-2026
Гость (09:38:18 28-02-2026) Это плохо?... Они вечно ноют аграрии эти
08:51:13 28-02-2026
Нет пусть в землянках и на лошадках рядом с вами
Тогда берите управление в свои руки и покажите как надо
09:29:30 28-02-2026
Колхозанин (08:51:13 28-02-2026) Нет пусть в землянках и на лошадках рядом с вами Тогда б... Нет, не надо. Но врать про "выживаем" - это к чему?
10:37:35 28-02-2026
Гость (09:29:30 28-02-2026) Нет, не надо. Но врать про "выживаем" - это к чему? ... Лет 15 назад один самоубился.
https://www.amic.ru/news/altayskiy-fermer-zastrelilsya-ne-sumev-rasschitatsya-s-kreditami-iz-za-nizkih-zakupochnyh-cen-na-zerno-113815
10:43:10 28-02-2026
Гость (09:29:30 28-02-2026) Нет, не надо. Но врать про "выживаем" - это к чему? ... начнёте платить налоги - поймёте
09:17:39 28-02-2026
Крупа конопли дороже говядины...
09:31:57 28-02-2026
Хозяйства по одиночке - конечно рентабельность не может быть высокой учитывая масштабы страны. Наверняка и по сей день, многие считают коллективизация это плохо. А по факту это разделение труда (производительность выше) и полная поддержка государством (это было при социализме и плановой эк.). Пока наблюдаем снижение поголовья и рост количества молока.. С качеством продуктов .. восторга нет.
13:06:01 28-02-2026
dok_СФ (09:31:57 28-02-2026) Хозяйства по одиночке - конечно рентабельность не может быть... Там зато воровали все подряд
16:06:17 28-02-2026
Гость (13:06:01 28-02-2026) Там зато воровали все подряд... Не все! Сегодня предел будет? Расстрелы (Китай и не только) не помогают, воспитание адекватное требуется.
09:32:59 28-02-2026
Кредиты дорогие,топливо дорогое,техника дорогая ,налоги конские .
У всего этого есть конкретные имена и фамилии.
Вот туда и плачьтесь .
10:07:26 28-02-2026
В нашей стране всю господдрежку получают карманные Агрохолдинг,которым помощь в принципе не требуется! Банкирам бездельникам государство охотно помогает, а народ вторая нефть. Только вот отрицательно растет численность. Капитализм никогда не будет человечным.
22:57:02 28-02-2026
Гость (10:07:26 28-02-2026) В нашей стране всю господдрежку получают карманные Агрохолди... пиши Путину, чего тут то развыступался??
10:36:02 28-02-2026
Вопрос то возникает в другом-а есть что будем или как всегда пойдем по проторенному пути,раскулачивание,продразверстка,так сейчас то народу в деревнях столько нет чтоб такое затевать,одни старики остались.Или думают что заграница нам поможет.Так это все уже приходилось,почему наши верхи не учатся на своих же ошибках
13:04:17 28-02-2026
dok_СФ (09:31:57 28-02-2026) Хозяйства по одиночке - конечно рентабельность не может быть... А наши ли они? Это вахтовики как Чубайс
10:37:42 28-02-2026
"чтобы перекрыть один неудачный год, аграрию нужно десять лет стабильно работать "в плюс""
Интересная у них математика. Неудачный год этого когда урожай = 0?
То есть сеяли-сеяли, обрабатывали-обрабатывали, но вообще ни грамма не собрали? Так бывает?
11:09:34 28-02-2026
Гость (10:37:42 28-02-2026) "чтобы перекрыть один неудачный год, аграрию нужно десять ле... Бывает и очень часто и не по нолям,а в минус уходят,что проще бросить в поле выросший урожай,чем еще нести затраты на его уборку,и это называется-зона рискованного земледелия
15:11:22 28-02-2026
Гость (10:37:42 28-02-2026) "чтобы перекрыть один неудачный год, аграрию нужно десять ле... Чтобы собрать урожай, сначала нужно что то вложить: семена, топливо, зарплата, техника, проценты покредиту. А когда собрал урожай и продал, то выручка может оказаться меньше чем вложил....
12:03:32 28-02-2026
Ну вот и пришло время для репрессий ага хватит воровать у селян деньги пора раскулачивать всех чиновников ХВАТИТ скоро на покушать денег не будет а все председатели и агрономы и бугалтеры меняют в городе квартиры и авто.Вот уж точно - жадность губит.
16:04:44 28-02-2026
гость (12:03:32 28-02-2026) Ну вот и пришло время для репрессий ага хватит воровать у се... С тебя и начнём изымать излишки
13:01:04 28-02-2026
Деревенские покупают квартиры и сады в Барнауле, почти у всех иномарки.
17:04:24 28-02-2026
Гость (13:01:04 28-02-2026) Деревенские покупают квартиры и сады в Барнауле, почти у все... Сейчас не иномарки только у 18 летних пацанов... Это зависть? Так работай. Деревенским деньги не с неба падают. Можешь сам в село уехать, вместо того, чтобы наманикюренным пальчиком тыгыдыкать по клавиатуре.
18:41:34 28-02-2026
Гость (13:01:04 28-02-2026) Деревенские покупают квартиры и сады в Барнауле, почти у все... Этим иномаркам сто лет в обед уже
22:58:04 28-02-2026
Гость (13:01:04 28-02-2026) Деревенские покупают квартиры и сады в Барнауле, почти у все... ерунду пишете) смешно
18:40:25 28-02-2026
На юге края в степях в жаркое лето до 90% всходов сгорают в засуху. Поливочных устройств почти ни у кого нет, да и речки многие обмелели, а то и исчезли. Этим фермерам спасибо надо говорить, хотя , конечно, им приходится крутиться не всегда законными способами. Но в таких случаях обычно торчат уши чиновников.
20:48:37 01-03-2026
Алтайский край - край рискованного земледелия... много факторов должно сложиться чтобы получить в итоге прибыль! На всех уровнях об этом знают... государство датирует только деньги в частности не доходят до первоначального звена обработчиков земли...