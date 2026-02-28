"Выживаем за счет урожая". Почему малые хозяйства Алтая работают на грани рентабельности

По итогам 2025 года рентабельность сельского хозяйства в России снизилась до 10–15%

28 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Комбайн в поле / Фото создано в ChatGPT

Мелкие сельхозпредприятия региона все чаще говорят о риске закрытия. Налоги растут, закупочные цены на продукцию падают, кредиты остаются дорогими, а техника — недоступной. В таких условиях фермеры буквально считают каждый рубль. По итогам 2025 года рентабельность сельского хозяйства в России снизилась до 10–15%. Иначе говоря, чтобы перекрыть один неудачный год, аграрию нужно десять лет стабильно работать "в плюс". Об этом в интервью агентству "Зерно он-лайн" рассказал член правления Ассоциации дилеров сельхозтехники Владимир Шестак, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Самая большая сложность — низкие цены"

О том, как ситуация выглядит "с земли", рассказывает глава крестьянского хозяйства "Енисей" в Новичихинском районе Виктор Косач.

«Труднее становится. Во-первых, техника дорогая, труднодоступная. Сегодня наступает проблема с кадрами, молодежь неохотно возвращается в село. Самая большая сложность — это низкие цены на нашу продукцию», — говорит фермер.

По его словам, если лен в прошлом году продавали по 40 рублей, то в этом — уже по 32. Подсолнечник вместо 35 тысяч рублей за тонну ушел по 27 тысяч. Выжить удалось лишь за счет высокого урожая.

«Думаешь, как бы хватило средств на выплату заработной платы, на налоговые платежи, социальные выплаты. О новой технике… В этом году только один комбайн купили с урожая, и больше пока ничего не планируем», — признается Косач.

Техника дорожает, обновление парка замедляется

Сложности подтверждают и цифры. По данным отраслевых изданий, отгрузки отечественной сельхозтехники за два года сократились на 40%, импортной — вдвое. Парк техники изношен примерно на 50%, а коэффициент обновления на треть ниже нормы.

Руководитель барнаульской компании "Химагротех" Юрий Адищев отмечает: продажи опрыскивателей и другого оборудования начали снижаться еще в прошлом году, а в этом упали на 70%.

«Мы продаем и в рассрочку, и через лизинговые компании. Но лизинговые компании сейчас тоже практически никому не дают. Так же как и кредиты. Урожая прошлого года многим не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами», — говорит он.

По словам предпринимателя, хозяйства все чаще принимают решение о продаже бизнеса, и на их место заходят крупные игроки из других регионов.

Долги и новые требования

Финансовую нагрузку усиливают и выросшие налоговые ставки. По данным УФНС по Алтайскому краю, 390 сельхозпредприятий и ИП уже имеют налоговую задолженность — это около шестой части всех официально работающих в отрасли.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС Наталья Сорокина сообщила, что на 1 января 2026 года общий долг агробизнеса составляет 1 млрд рублей — около 7% совокупной задолженности региона. Максимальная сумма — 240 млн рублей у налогоплательщика из Тальменского района. Больше всего должников зарегистрировано в Барнауле, хотя фактически они работают в районах края. При этом за последние три года задолженность аграриев сократилась почти вдвое — значит, хозяйства стараются выполнять обязательства, несмотря на сложную конъюнктуру.

Кредиторы стали осторожнее

Совладелец юридического бюро "Лобби" Мария Куренкова отмечает: сейчас многие поставщики химикатов, семян и техники имеют значительную дебиторскую задолженность и не уверены, смогут ли ее вернуть.

«Сельхозбизнес — это бизнес в кредит и с отложенными платежами. Сейчас повторяется ситуация 2012–2014 годов, когда были залоги, повторные залоги техники и имущества. Многие кредиторы готовы идти на отсрочки, потому что понимают: процедуры банкротства дорогие, и деньги можно вообще не вернуть», — говорит юрист.

Надежда — на урожай

Эксперты сходятся в одном: многое будет зависеть от будущего урожая. Аналитики дают разные прогнозы — от небольшого снижения сбора зерна до возможного роста по сравнению с прошлым годом. Для малых хозяйств хороший урожай — не просто показатель эффективности, а вопрос выживания. Именно он может дать передышку и возможность рассчитаться по обязательствам.

Как отрасль адаптируется к новым налоговым ставкам и рыночной конъюнктуре, покажет ближайший сезон. Пока же многие фермеры признаются: они работают на пределе возможностей — и рассчитывают прежде всего на землю и погоду.