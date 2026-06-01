Западные страны готовятся начать войну в 2030 году, заявил госсекретарь СБ республики

01 июня 2026, 09:00, ИА Амител

Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru

Западные страны открыто готовятся начать войну в 2030 году. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает Lenta.ru.

«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают», — сказал он.

Вольфович отметил, что РФ и Белоруссия не представляют угрозы для Запада, а президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко призывают к диалогу.