В Белоруссии сообщили об открытой подготовке Запада к войне
Западные страны готовятся начать войну в 2030 году, заявил госсекретарь СБ республики
01 июня 2026, 09:00, ИА Амител
Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru
Западные страны открыто готовятся начать войну в 2030 году. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает Lenta.ru.
«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают», — сказал он.
Вольфович отметил, что РФ и Белоруссия не представляют угрозы для Запада, а президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко призывают к диалогу.
09:25:24 01-06-2026
так понимаю, что в белоруссии доросли до старой и избитой шарманки, что враг у ворот, поэтому сплотимся покрепче.
госсекретарь совбеза белоруссии, случайно, не расшифровал - зачем это все нужно так называемому западу? ну в смыле конфликт со страной у которой есть ядерная триада?
ископаемые в обмен на фантики, а потом фантики на айфоны и лексусы - по моему всех эта схема устраивала.
09:58:20 01-06-2026
Трагати (09:25:24 01-06-2026) так понимаю, что в белоруссии доросли до старой и избитой ш... У вас понимание мировых процессов, как у какого-то завсегдатая рюмочной - у нас ядрена бонба и мы покажем им кузькину мать, если они на нас нападут. Мы им ого-го чо сделаем.
Вопроса о том, будет ли война или нет не существует. Она будет с гарантией 100%. Она уже должна была начаться примерно лет 10-12 назад с глобального экономического коллапса, но был включен печатный станок, который отсрочил неизбежное. Сейчас идут процессы, который прямо указывают на неизбежное. Авантюриста того же почитайте. Кто такой Авантюрист? Погуглите - Авантюрист и его сценарий Реконкисты. Тогда вы перестанете быть завсегдатаем рюмочной и начнете готовиться к неизбежному.
14:51:27 01-06-2026
ыть (09:58:20 01-06-2026) У вас понимание мировых процессов, как у какого-то завсегдат... не всем быть Цезарем и Наполеоном.
и даже аристократом, почитывающим авантюриста.
Маккартни из окна прыгнул..
главное спокойствие и душевное здоровье.
10:10:06 01-06-2026
Трагати (09:25:24 01-06-2026) так понимаю, что в белоруссии доросли до старой и избитой ш... Федерализация и фашизация ЕС, что тут неясного.
09:40:02 01-06-2026
Так и не понял в каком году всё-таки?
10:34:41 01-06-2026
Еще один Вольфович - откуда они берутся? и тоже типа провидец.
14:56:12 01-06-2026
Гость (10:34:41 01-06-2026) Еще один Вольфович - откуда они берутся? и тоже типа провиде... это,, потомки"главного Вольфа-Мессинга.
правда измельчали.
с предсказаниями, одни и те же.
война, война.нет.
миру-мир.да.
11:54:05 01-06-2026
Зачем им война? А нам? Тут про СВО никто внятно сказать не способен и не знает, как закончить. А ресурс туда дичайший идет. И экономический и людской.
12:35:14 01-06-2026
с Россией всё будет хорошо.
14:48:11 01-06-2026
запад живёт хорошо и им война не нужна
15:08:43 01-06-2026
волк (14:48:11 01-06-2026) запад живёт хорошо и им война не нужна... Борису Березовскому приписывают фразу про окончание войны в Чечне - «жаль, что прикрыли такой бизнес». Все видят, как сказочно обогатились Зеленский и его клика, как выросло число миллиардеров в странах. Да, в основном население обеднело. Но, как говорится, бедный от богатого беднеет, а богатый от бедного богатеет.
Поэтому очевидно стремление богатого меньшинства к развитию военных конфликтов, у них есть желание и возможности. А простых людей никто спрашивать не будет. Ни на западе, ни на востоке.