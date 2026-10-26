Решение политических вопросов в Киеве и Вашингтоне — задача не менее сложная, чем прекращение боевых действий, полагают эксперты

26 октября 2026, 06:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Разговоры о приближающемся окончании военного конфликта на Украине носят больше ситуационный политический характер и далеко не всегда отражают реальность, считают наблюдатели. Начало процесса урегулирования может стать не менее трудным делом, чем попытки остановить боевые действия. Причем решение многих задач зависит не от воли Москвы, а от природы власти в Киеве и геополитических планов Вашингтона. Подробности — в материале amic.ru.

"Приближаемся к развязке"

О приближающемся окончании украинского конфликта заявил журналистам "Вестей" помощник президента РФ Юрий Ушаков по окончании переговоров в Санкт-Петербурге между президентом РФ Путиным и спецпредставителем президента США Уиткоффом.

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому [завершению конфликта на Украине]", — произнес Ушаков.

Как известно, на этой встрече российский лидер заявил о готовности Москвы вернуться к трехсторонним переговорам между РФ, США и Украиной. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что местом такого диалога может стать Абу-Даби.

Дональд Трамп также выразил надежду, что разрешение украинского конфликта уже близко.

"Я думаю, мы приближаемся к урегулированию. Возможно, ближе, чем когда-либо", — заявил он на совещании в Белом доме.

Американский лидер отметил, что не хочет делать неверных шагов, пока Москва и Киев не договорятся о прекращении боевых действий.

"Последнее, что я хочу сделать, — это перевернуть все вверх тормашками, совершить что-то ужасное", — сказал Трамп.

Впрочем, крайне сомнительно, что противостояние на Украине близится к завершению, отмечает военно-политический эксперт Михаил Александров.

"Просто Ушаков и Трамп подразумевали разные вещи. Возможно, американский президент действительно надеется, что он скоро урегулирует этот конфликт — ему перед ноябрьскими выборами необходим успех. И наша сторона здесь ему в какой-то степени подыгрывает. Он Москву устраивает больше, чем демократы, поэтому хозяину Белого дома пошли навстречу", — высказал он свои предположения amic.ru.

Язык дипломатов и военных

Одну из первых ласточек, возможно, свидетельствующих о грядущем окончании конфликта, некоторые из наблюдателей увидели в локальном перемирии в районе города Алешки на херсонском направлении. Как известно, с 4 утра 27 октября российские военные вводят там режим тишины для проведения гуманитарной операции.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военные проведут у Алешек инженерную разведку и обеспечат безопасное движение гуманитарных колонн. Соглашение о перемирии было достигнуто при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Интересно, что российская сторона согласилась на режим тишины даже на два дня раньше срока, обозначенного в соглашении, — Белый дом поначалу объявил, что он начнет действовать 29 октября.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не стоит надеяться на общее изменение характера военного конфликта.

"Никто не прекращал [на Украине], во-первых, попытки атаковать различные цели на территории Российской Федерации. И никакое сотрудничество по линии военных [между Украиной и США] не сворачивалось. Не нужно смотреть в «розовых очках»", — цитирует Пескова ТАСС.

Конечно, о завершении военного конфликта говорить пока рано, несмотря на высказывания помощника российского лидера, уверен военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

"Юрий Ушаков — дипломат, поэтому использует дипломатические формулировки. Он рассказывает, что встреча была полезной, на ней прозвучали хорошие предложения и все в таком духе. В то же время, видимо, какие-то подвижки в процессе урегулирования все-таки происходят. Принесут ли они тот результат, что нам необходим? В этом плане я бы выразил сдержанный оптимизм", — поделился он своей точкой зрения с amic.ru.

Странные планы и неизвестные обещания

Как бы то ни было, признаков того, что пушки скоро умолкнут, пока нет, продолжает Александр Перенджиев:

"Теоретически возможность закончить военные действия очень скоро, конечно, есть. Но мы же видим, что в последние дни с утра до вечера идут атаки на Москву и другие регионы. Слов того же Зеленского о желании прекратить воевать мало — нужно как-то подтверждать громкие слова. Кроме того, появляются какие-то странные инициативы и планы, которые противоречат нашим намерениям".

В результате ударов украинских БПЛА 24 октября по Омску пострадали три человека. Атака беспилотников продолжалась шесть часов. Был атакован северный промышленный узел города, логистический центр маркетплейса Ozon.



В результате ударов по Белгороду в ночь на 25 октября погиб один человек, 14 пострадали. Были атакованы мирные кварталы в центре города, зафиксированы серьезные разрушения жилых домов.

Об одном из таких планов сообщает британский еженедельник The Economist, сославшийся на неназванных украинских чиновников. Согласно документу, утверждает издание, Россия налаживает экономические отношения с США и получает послабления в виде снятия или приостановки некоторых санкций. Украина получает инвестиции, возможность вступить в ЕС, но двери НАТО останутся для нее закрытыми. В Донбассе же предлагается создать демилитаризованную зону, говорится в публикации.

По мнению Александра Перенджиева, публикация The Economist говорит о том, что России снова пытаются навязать невыгодные условия прекращения военных действий:

"Нам пытаются навязать какую-то демилитаризованную зону именно в Донбассе. Зачем нам это? В то же время я бы напомнил, что недавно в Минске наш министр обороны Андрей Белоусов прямо заявил, что НАТО и Евросоюз продолжают нагнетать обстановку, поэтому Россия вместе с Белоруссией вынуждены отвечать на все угрозы. Так что для понимания обстановки следует внимать не только нашим дипломатам, но и руководителям военного ведомства".

Михаил Александров, в свою очередь, не исключает, что создание демилитаризованной зоны может стать уступкой Москве со стороны Украины и США:

"Возможно, это означает, что оттуда должны уйти украинские войска, хотя и наши военные вроде не должны туда войти. Но ведь там кто-то должен будет контролировать ситуацию. На этой территории не должна быть анархия. Возможно, там появятся какие-то российские полицейские силы, пограничники. Тогда получится, что Украина войска вывела, наши военные там не появились, но территория фактически перешла под контроль России".

В то же время остается вопрос Херсонской и Запорожской областей, продолжает Михаил Александров:

"Как будет с ними решаться вопрос — неизвестно. Возможно, Путин на переговорах обещал, что мы не станем пытаться забрать эти регионы, а ограничимся тем, что у нас уже есть. Не исключаю, что эти обстоятельства прояснятся в ближайшее время".

Новый "договорняк"?

Многие военкоры, эксперты, а также "ястребы" в российской элите уже выразили беспокойство недавними переговорами в Москве между Путиным и спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом, а также достигнутыми в ходе встречи негласными договоренностями.

"Снова запахло в воздухе договорнячком", — выразил мнение воинственно настроенной части российского общества автор телеграм-канала "Генеральный штаб" военный обозреватель Дмитрий Дегтярев:

"В Осло Зеленский, европейцы, американцы разработали новый какой-то план мира. <…> А этот план предусматривает вывод ВСУ? Если [нет], то это все опять пустота. Это все опять в мусорное ведро, потому что Лавров вчера сказал: мы готовы на какие-то сделки экономические, по типу дизеля и так далее. Но на политические уступки идти Россия не будет. Твердо и четко".

Из заявлений руководства нашей страны можно сделать вывод, что после выполнения условий для прекращения огня последует раунд переговоров, где будут обсуждаться вопросы безопасности, замечает Михаил Александров:

"Надо будет оговаривать, что на Украине не будет никаких войск западных стран, она не войдет в НАТО, поставки оружия следует ограничить — права иметь тяжелое вооружение запрещено, как это указывалось в Стамбульских соглашениях. Поэтому нельзя исключать, что с этим вопросом ничего не получится решить. Плюс проблема Зеленского — он согласится уйти в отставку и провести выборы? Очень много вопросов".

Денацификация не пройдет?

Наряду с проблемой выборов на Украине встает вопрос об изменении природы власти в этой стране, на что обратил внимание бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире одного из украинских оппозиционных каналов.

"А какая реальная политическая сила на Украине есть, причем она вооружена больше всех и лучше всех? Это бандеровская Украина. Это те, которые устроили майданные шабаши, всю эту истерику. Это те, которые повели Украину на конфликт с Россией", — заявил он.

Именно поэтому денацификация на Украине просто не может начаться, уверен Кедми:

"Никто не даст это проводить на Украине, кто бы ни стал президентом — и неважно, как его зовут — Порошенко или Зеленский, или кто-то другой, кого завтра найдут… Пока была сила против них, они [бандеровцы] сидели тихо. Когда их перестали давить, они всплыли и взяли власть. И неважно им совершенно, сколько у них депутатов в парламенте, и кто президент".

Наконец, более глобальная проблема заключается в стремлении президента США изменить вектор внешней политики РФ, считает американский политолог, доцент Департамента международных отношений НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Дилан Пэйн Ройс.