"Без розовых очков". Почему может сорваться урегулирование военного конфликта на Украине
Решение политических вопросов в Киеве и Вашингтоне — задача не менее сложная, чем прекращение боевых действий, полагают эксперты
26 октября 2026, 06:15, ИА Амител
Разговоры о приближающемся окончании военного конфликта на Украине носят больше ситуационный политический характер и далеко не всегда отражают реальность, считают наблюдатели. Начало процесса урегулирования может стать не менее трудным делом, чем попытки остановить боевые действия. Причем решение многих задач зависит не от воли Москвы, а от природы власти в Киеве и геополитических планов Вашингтона. Подробности — в материале amic.ru.
"Приближаемся к развязке"
О приближающемся окончании украинского конфликта заявил журналистам "Вестей" помощник президента РФ Юрий Ушаков по окончании переговоров в Санкт-Петербурге между президентом РФ Путиным и спецпредставителем президента США Уиткоффом.
"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому [завершению конфликта на Украине]", — произнес Ушаков.
Как известно, на этой встрече российский лидер заявил о готовности Москвы вернуться к трехсторонним переговорам между РФ, США и Украиной. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что местом такого диалога может стать Абу-Даби.
Дональд Трамп также выразил надежду, что разрешение украинского конфликта уже близко.
"Я думаю, мы приближаемся к урегулированию. Возможно, ближе, чем когда-либо", — заявил он на совещании в Белом доме.
Американский лидер отметил, что не хочет делать неверных шагов, пока Москва и Киев не договорятся о прекращении боевых действий.
"Последнее, что я хочу сделать, — это перевернуть все вверх тормашками, совершить что-то ужасное", — сказал Трамп.
Впрочем, крайне сомнительно, что противостояние на Украине близится к завершению, отмечает военно-политический эксперт Михаил Александров.
"Просто Ушаков и Трамп подразумевали разные вещи. Возможно, американский президент действительно надеется, что он скоро урегулирует этот конфликт — ему перед ноябрьскими выборами необходим успех. И наша сторона здесь ему в какой-то степени подыгрывает. Он Москву устраивает больше, чем демократы, поэтому хозяину Белого дома пошли навстречу", — высказал он свои предположения amic.ru.
Язык дипломатов и военных
Одну из первых ласточек, возможно, свидетельствующих о грядущем окончании конфликта, некоторые из наблюдателей увидели в локальном перемирии в районе города Алешки на херсонском направлении. Как известно, с 4 утра 27 октября российские военные вводят там режим тишины для проведения гуманитарной операции.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военные проведут у Алешек инженерную разведку и обеспечат безопасное движение гуманитарных колонн. Соглашение о перемирии было достигнуто при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Интересно, что российская сторона согласилась на режим тишины даже на два дня раньше срока, обозначенного в соглашении, — Белый дом поначалу объявил, что он начнет действовать 29 октября.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не стоит надеяться на общее изменение характера военного конфликта.
"Никто не прекращал [на Украине], во-первых, попытки атаковать различные цели на территории Российской Федерации. И никакое сотрудничество по линии военных [между Украиной и США] не сворачивалось. Не нужно смотреть в «розовых очках»", — цитирует Пескова ТАСС.
Конечно, о завершении военного конфликта говорить пока рано, несмотря на высказывания помощника российского лидера, уверен военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
"Юрий Ушаков — дипломат, поэтому использует дипломатические формулировки. Он рассказывает, что встреча была полезной, на ней прозвучали хорошие предложения и все в таком духе. В то же время, видимо, какие-то подвижки в процессе урегулирования все-таки происходят. Принесут ли они тот результат, что нам необходим? В этом плане я бы выразил сдержанный оптимизм", — поделился он своей точкой зрения с amic.ru.
Странные планы и неизвестные обещания
Как бы то ни было, признаков того, что пушки скоро умолкнут, пока нет, продолжает Александр Перенджиев:
"Теоретически возможность закончить военные действия очень скоро, конечно, есть. Но мы же видим, что в последние дни с утра до вечера идут атаки на Москву и другие регионы. Слов того же Зеленского о желании прекратить воевать мало — нужно как-то подтверждать громкие слова. Кроме того, появляются какие-то странные инициативы и планы, которые противоречат нашим намерениям".
В результате ударов украинских БПЛА 24 октября по Омску пострадали три человека. Атака беспилотников продолжалась шесть часов. Был атакован северный промышленный узел города, логистический центр маркетплейса Ozon.
В результате ударов по Белгороду в ночь на 25 октября погиб один человек, 14 пострадали. Были атакованы мирные кварталы в центре города, зафиксированы серьезные разрушения жилых домов.
Об одном из таких планов сообщает британский еженедельник The Economist, сославшийся на неназванных украинских чиновников. Согласно документу, утверждает издание, Россия налаживает экономические отношения с США и получает послабления в виде снятия или приостановки некоторых санкций. Украина получает инвестиции, возможность вступить в ЕС, но двери НАТО останутся для нее закрытыми. В Донбассе же предлагается создать демилитаризованную зону, говорится в публикации.
По мнению Александра Перенджиева, публикация The Economist говорит о том, что России снова пытаются навязать невыгодные условия прекращения военных действий:
"Нам пытаются навязать какую-то демилитаризованную зону именно в Донбассе. Зачем нам это? В то же время я бы напомнил, что недавно в Минске наш министр обороны Андрей Белоусов прямо заявил, что НАТО и Евросоюз продолжают нагнетать обстановку, поэтому Россия вместе с Белоруссией вынуждены отвечать на все угрозы. Так что для понимания обстановки следует внимать не только нашим дипломатам, но и руководителям военного ведомства".
Михаил Александров, в свою очередь, не исключает, что создание демилитаризованной зоны может стать уступкой Москве со стороны Украины и США:
"Возможно, это означает, что оттуда должны уйти украинские войска, хотя и наши военные вроде не должны туда войти. Но ведь там кто-то должен будет контролировать ситуацию. На этой территории не должна быть анархия. Возможно, там появятся какие-то российские полицейские силы, пограничники. Тогда получится, что Украина войска вывела, наши военные там не появились, но территория фактически перешла под контроль России".
В то же время остается вопрос Херсонской и Запорожской областей, продолжает Михаил Александров:
"Как будет с ними решаться вопрос — неизвестно. Возможно, Путин на переговорах обещал, что мы не станем пытаться забрать эти регионы, а ограничимся тем, что у нас уже есть. Не исключаю, что эти обстоятельства прояснятся в ближайшее время".
Новый "договорняк"?
Многие военкоры, эксперты, а также "ястребы" в российской элите уже выразили беспокойство недавними переговорами в Москве между Путиным и спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом, а также достигнутыми в ходе встречи негласными договоренностями.
"Снова запахло в воздухе договорнячком", — выразил мнение воинственно настроенной части российского общества автор телеграм-канала "Генеральный штаб" военный обозреватель Дмитрий Дегтярев:
"В Осло Зеленский, европейцы, американцы разработали новый какой-то план мира. <…> А этот план предусматривает вывод ВСУ? Если [нет], то это все опять пустота. Это все опять в мусорное ведро, потому что Лавров вчера сказал: мы готовы на какие-то сделки экономические, по типу дизеля и так далее. Но на политические уступки идти Россия не будет. Твердо и четко".
Из заявлений руководства нашей страны можно сделать вывод, что после выполнения условий для прекращения огня последует раунд переговоров, где будут обсуждаться вопросы безопасности, замечает Михаил Александров:
"Надо будет оговаривать, что на Украине не будет никаких войск западных стран, она не войдет в НАТО, поставки оружия следует ограничить — права иметь тяжелое вооружение запрещено, как это указывалось в Стамбульских соглашениях. Поэтому нельзя исключать, что с этим вопросом ничего не получится решить. Плюс проблема Зеленского — он согласится уйти в отставку и провести выборы? Очень много вопросов".
Денацификация не пройдет?
Наряду с проблемой выборов на Украине встает вопрос об изменении природы власти в этой стране, на что обратил внимание бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире одного из украинских оппозиционных каналов.
"А какая реальная политическая сила на Украине есть, причем она вооружена больше всех и лучше всех? Это бандеровская Украина. Это те, которые устроили майданные шабаши, всю эту истерику. Это те, которые повели Украину на конфликт с Россией", — заявил он.
Именно поэтому денацификация на Украине просто не может начаться, уверен Кедми:
"Никто не даст это проводить на Украине, кто бы ни стал президентом — и неважно, как его зовут — Порошенко или Зеленский, или кто-то другой, кого завтра найдут… Пока была сила против них, они [бандеровцы] сидели тихо. Когда их перестали давить, они всплыли и взяли власть. И неважно им совершенно, сколько у них депутатов в парламенте, и кто президент".
Наконец, более глобальная проблема заключается в стремлении президента США изменить вектор внешней политики РФ, считает американский политолог, доцент Департамента международных отношений НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Дилан Пэйн Ройс.
"Еще до своего первого президентского срока Трамп правильно замечал, что США и их союзники вытеснили Россию из западного лагеря и вынудили ее сотрудничать с Китаем. Трамп хотел обратить этот процесс вспять: оторвать Россию от Китая и вернуть ее на Запад. Трамп действительно хочет, чтобы прекращение боевых действий на Украине стало первым шагом к отдалению России от Китая, но что-либо сделать для этого он интеллектуально и морально не способен", — высказал он свое мнение "Ленте.ру".
06:24:01 26-10-2026
Show must go on.!
07:59:30 26-10-2026
Много букф🥺
08:50:27 26-10-2026
Сколько много писанины и все на постном масле. Сталин ни слушал Рузвельта ни кого, он ускорил продвижение своих войск при захвате Берлина, чтобы в истории четко и ясно было зафиксирована победа красной армии.
Раз решили силовым способом решать проблему на Украине, то как будто нужно и завершать силовым способом, а не вот это все. А то выбирают толи торговать, толи воевать...
09:41:48 26-10-2026
Гость (08:50:27 26-10-2026) Раз решили силовым способом решать проблемучто значит решилИ ? Там было: "МНОЮ принято решение".
Решение принято одним человеком.
09:52:41 26-10-2026
Гость (08:50:27 26-10-2026) Сколько много писанины и все на постном масле. Сталин ни слу...
Пойдешь брать Киев или только языком можешь трепать?
11:17:07 26-10-2026
Гость (09:52:41 26-10-2026) Пойдешь брать Киев или только языком можешь трепать?... ]
специально обученные люди как будто бы говорили что за 3 дня Киев, за 2 недели Берлин? У меня память не как у рыбки Гуппи. Но я обществу приношу другим способом пользу, я не военный, я гражданский). А военным, чтобы они были готовы, обучены, имели все льготы от государства, я как добропорядочный гражданин плачу налоги, с которых в том числе государство содержит силовой аппарат и военных. Так что ни какой коллизии в том, что я имею свое мнение нет. И каждый занимается своим делом, которые выбрал со школьной скамьи.
09:48:08 26-10-2026
О конфликтах ещё дедушка Ленин разжевал, почему они не прекратятся.. Это даже раньше, чем о цветных революциях!
13:33:24 26-10-2026
Без розовых очков отпустите контрактников и мобилизованных 2022 года.Их и так очень мало осталось.
01:26:08 27-10-2026
Игорь (13:33:24 26-10-2026) Без розовых очков отпустите контрактников и мобилизованных 2... Только после победы?