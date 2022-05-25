18 детей и трое взрослых погибли при стрельбе в американской школе

18 детей и трое взрослых погибли 24 мая при стрельбе в начальной школе в американском городе Ювалде, Техас. Об это сообщил сенатор от штата Роланд Гутьеррес, передает RT со ссылкой на CNN.

Самого стрелка, по данным губернатора Техаса Грега Эббота, застрелили полицейские. Им оказался 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Он был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой, пишет РИА Новости.

В конце апреля в Ульяновской области случилась стрельба в детском саду. Мужчина с охотничьим ружьём ворвался в учреждение во время тихого часа, убил двоих детей и воспитателя, а затем покончил с собой.