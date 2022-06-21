38-летний рецидивист забил сожительницу топором насмерть на Алтае

38-летнего рецидивиста из Горно-Алтайска обвиняют в убийстве сожительницы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, 27 марта злоумышленник пришёл в поисках своей возлюбленной в один из жилых домов на улице Социалистической, где она распивала алкоголь со знакомыми.

В ходе возникшей ссоры на почве ревности мужчина ударил кулаком по лицу потерпевшей, от чего женщина упала. После этого он взял топор и обухом трижды ударил 44-летнюю сожительницу по голове, нанеся травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в ночь с 26 на 27 марта обвиняемый, будучи в гостях, в ходе ссоры схватил нож и, демонстрируя его, высказал угрозу убийством в отношении одной из присутствовавших там женщин. Противоправные действия обвиняемого пресёк сожитель потерпевшей, выбивший у него из рук оружие.

Обвиняемый содержится под стражей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору и в ближайшее время будет передано в суд.