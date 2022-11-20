Две иномарки «лоб в лоб» столкнулись на Павловском тракте

В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта

20 ноября 2022, 19:35, Илья Звягинцев

Серьезная авария с участием двух иномарок произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

На пересечении Павловского Тракта и улицы Просторной два автомобиля столкнулись «лоб в лоб». От столкновения обе машины получили серьезные повреждения. Также в результате происшествия часть дороги оказалась перекрыта.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Сибири товарный поезд протаранил грузовик. Водитель автомобиля погиб от полученных травм.

В Сибири грузовой поезд протаранил грузовик на путях

В Сибири грузовой поезд протаранил грузовик на путях

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