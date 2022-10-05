ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть

Представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, в который выходит введение лимита цен на нефть. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, во вторник чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций, а уже в среду, 5 октября, они утвердят окончательную версию текста.

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Напомним, что ранее министры финансов стран G7 подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на чёрное золото. Планируется, что лимит цен начнёт действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.