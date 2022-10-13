Песков заявил о задержании диверсантов, которые готовили взрыв на «Северном потоке»
По словам Пескова, взрыв хотели устроить на суше на российской территории
13 октября 2022, 22:39, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о задержании диверсантов, которые готовили взрыв на «Северном потоке». Об этом сообщает РИА Новости.
«Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы — хотели взорвать на нашей территории, на суше», — заявил Песков.
Ранее Владимир Путин говорил о том, что произошедшее на «Северных потоках» является актом международного терроризма. Глава государства отметил, что отремонтировать повреждённые трубопроводы возможно, но «только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности».
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