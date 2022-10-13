Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о задержании диверсантов, которые готовили взрыв на «Северном потоке». Об этом сообщает РИА Новости.

«Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы — хотели взорвать на нашей территории, на суше», — заявил Песков.

Ранее Владимир Путин говорил о том, что произошедшее на «Северных потоках» является актом международного терроризма. Глава государства отметил, что отремонтировать повреждённые трубопроводы возможно, но «только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности».