Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с гибелью людей в Сеуле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю в связи с трагедией в Сеуле, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, в ночь на 30 октября в Сеуле во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой, по последним данным, погибли 153 человека и 82 пострадали. Среди жертв трагедии — четыре россиянки.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме российского президента.