Ревнивый сельчанин задушил продавщицу мебельного магазина и попытался скрыться в Барнауле

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Залесовского района, подозреваемого в убийстве. Об это сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, вечером 17 августа в помещении мебельного магазина в селе Залесово мужчина избил 40-летнюю продавщицу, а затем задушил её.

«После содеянного злоумышленник предпринял попытку скрыться на территории города Барнаула, однако был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

При допросе подозреваемый свои действия объяснил ревностью, так как состоял в близких отношениях с убитой. Правоохранители готовят ходатайство о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.