Ревнивый сельчанин задушил продавщицу мебельного магазина и попытался скрыться в Барнауле
Злоумышленника задержали
18 августа 2022, 14:54, Никита Черников
В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Залесовского района, подозреваемого в убийстве. Об это сообщили в региональном управлении СК.
По данным следствия, вечером 17 августа в помещении мебельного магазина в селе Залесово мужчина избил 40-летнюю продавщицу, а затем задушил её.
«После содеянного злоумышленник предпринял попытку скрыться на территории города Барнаула, однако был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.
При допросе подозреваемый свои действия объяснил ревностью, так как состоял в близких отношениях с убитой. Правоохранители готовят ходатайство о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.
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