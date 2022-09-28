Труп молодого человека с пробитой головой нашли у пивбара в Барнауле

В Барнауле ранним утром 28 сентября возле круглосуточного пивбара по улице Балтийской, 45, нашли тело парня с пробитой головой.

По данным Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, молодой человек, которому на вид примерно 23 года, мог погибнуть из-за того, что ударился головой об асфальт в ходе драки. Сейчас полиция разыскивает двух мужчин.

«Первый — высокого роста, одет в чёрную куртку. Второй — толстый, одет в зелёные штаны, на ногах — белые кроссовки, на руке имеется татуировка», — говорится в сообщении.

Обновлено в 12:37. Мужчин задержали.

20 сентября в Барнауле у Старого моста нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Предполагается, что умер он от удушения.