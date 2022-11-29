В Барнауле начальника отдела полиции, боровшегося с коррупцией, осудили за получение взятки

Бывшего исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу признали виновным в получении взятки, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В июле 2020 года правоохранители проверяли компанию, занимавшуюся продажей товаров без маркировки. В рамках оперативно-разыскных мероприятий установили владельца фирмы, у которого изъяли деньги и личные вещи.

«Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и вернуть принадлежащее имущество и деньги, мужчина через посредника обратился к временно исполняющему обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. За взятку в размере 250 тысяч рублей полицейский пообещал решить данный вопрос. При получении взятки был задержан», — рассказали в ведомстве.

Бывший полицейский вины не признал и заявил, что произошедшее — это провокация. Суд отправил его на восемь лет в колонию строго режима, а также оштрафовал на 750 тысяч рублей.

Ранее суд ужесточил приговор бывшему главному борцу с коррупцией Алтайского края Вадиму Надвоцкому из-за взятки в 13 млн рублей.