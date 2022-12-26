Мальчику помог добраться случайный прохожий

26 декабря 2022, 15:46, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Барнауле ребенок сломал ногу, когда убегал от бродячих собак. Об этом мама мальчика рассказала в социальных сетях.

Инцидент произошел 21 декабря в в лесополосе недалеко от квартала «Дружный». По словам местных жителей, стая бродячих собак давно облюбовала участок лесополосы и периодически кидается на людей.

Мальчик пытался убежать от животных, но угодил в яму и сломал ногу. Добраться до дома ему помог случайный прохожий.

По словам горожанки, ранее жители района уже обращались в приют, но его сотрудники приехали на место и не смогли отловить собак.