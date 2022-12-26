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В Барнауле ребенок сломал ногу, когда убегал от бродячих собак

Мальчику помог добраться случайный прохожий

26 декабря 2022, 15:46, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле ребенок сломал ногу, когда убегал от бродячих собак. Об этом мама мальчика рассказала в социальных сетях.

Инцидент произошел 21 декабря в в лесополосе недалеко от квартала «Дружный». По словам местных жителей, стая бродячих собак давно облюбовала участок лесополосы и периодически кидается на людей.

Мальчик пытался убежать от животных, но угодил в яму и сломал ногу. Добраться до дома ему помог случайный прохожий.

По словам горожанки, ранее жители района уже обращались в приют, но его сотрудники приехали на место и не смогли отловить собак.

Комментарии 19

  • Надо участок леса вырубить. Построить лабаз и парковку. Собаки ее все равно облюбуют , но зато будет лабаз. И парковка. А так нету. А собаки все равно будут..
    26 декабря, Гость   Ответить
  • стая бродячих собак давно облюбовала участок лесополосы------ и детям там обязательно нужно ходить?..
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Псы добрые. Псы не кусают. Они же милые, бегут поиграться. А ребенок провоцировал наверное . пс сарказм. . . . Псов отловить и уничтожить надо, а рощу привести в порядок сделать освещенный сквер с дорожками и патрули чтоб ходили чтоб было действительно безопасно в городе. . . А не повсюду абгабгаб
    26 декабря, Гость   Ответить
  • нет конечно, детям надо из дома носа не выказывать, город же для стай бродячих собак предназначен
    26 декабря, Гость   Ответить
  • стая бродячих собак давно облюбовала участок лесополосы------ и детям там обязательно нужно ходить?../////////////// Мэр должен издать указ: барнаульских детей не выпускать из квартир под угрозой штрафа 100тр. Чтобы собачки не нервничли и были полными хозяевами города.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • и детям там обязательно нужно ходить?..---если лесополоса в городской черте все собаки из нее должны быть отправлены на радугу, если не найдутся хозяева за 2 недели
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Опять впихнули новость из разряда - одна бабка сказала-, а сколько злобствующих сограждан моментально отреагировали.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Уничтожить собак!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Теанидозид в колбасе снижает агрессивность собак.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Чем охать, лучше прикармливать собак
    26 декабря, Гость   Ответить
  • странно, что-ж его собаки не съели, раз так догоняли. что ребенок (до 12 лет нельзя одному) делает в лесу и в новостройках?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, бредите? их в разы больше станет
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, зато вы добрый гражданин залезли только чтоб злобствующих пожурить, ага. Какие-то по существу идеи будут? помочь мальчику в реабилитации долгой и в лечении (3 мес.), помочь в передержке и отлове, в стирилизации собак? в попытке пристроить и в усыплении? или что?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • погавкать абгабгаб)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Какие-то по существу идеи будут?----какие идеи по существу могут быть у зоошизы? На законодательном уровне пора принять, что это отклонение, наравне с ЛГБТ. Вся зоошиза должна быть пролечена, чтобы стать полноправными членами общества.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Хотите сказать они там безвылазно сидят и ждут когда к ним детишки прибегут ?Кушать они бегают не по лесополосе !
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Сотрудники с первого раза не смогли отловить стаю бродячих собак потому что их кто-то предупредил?Пусть ещё приезжают пока не отловят.Им за это деньги плотят.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Народ !ВЫ будете смеяться но я на речку на рыбалку хожу не только со снастями а прихватываю с собой топорик с ручкой подлиньше немного чем обычная ! В лесочке около речки обитает стайка собак добродушных числом 12-15 голов они меня и не только меня так радостно встречают что пришлось вооружится!Этим летом двух псов пришлось на радугу отправить так они плотно захотели со мной пообщаться!Если бы не топорик был шанс самому на радугу отправится !
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Если бы не топорик был шанс самому на радугу отправится !----------Кто ж виноват, что ты ЛГБТ и о радуге мечтаешь в каждом предложении
    27 декабря, Гость   Ответить
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