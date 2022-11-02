В петербургском баре подрались Человек-паук и Фредди Крюгер
Мужчины участвовали в конкурсе костюмов, но один из них оказался недоволен его результатами
В одном из баров Санкт-Петербурга во время празднования Хэллоуина подрались Человек-паук и Фредди Крюгер. Об этом сообщает РИА Новости.
В заведении проводился конкурс на самый страшный костюм, который выиграл мужчина в костюме Фредди Крюгера. «Дружелюбный сосед Человек-паук» оказался не таким уж дружелюбным и возмутился результатами выбора победителя.
Спор между конкурсантами перешёл на сотрудников бара, а затем перерос в драку. Для того чтобы остановить потасовку любителей косплея, администрации заведения пришлось вызывать охрану.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошла массовая драка на базе 74-й отдельной мотострелковой бригады.