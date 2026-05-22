Россиян предупредили о штрафах и тюремных сроках за неподачу отчета о зарубежных счетах
Юрист Илья Русяев объяснил, кому и как нужно отчитываться перед ФНС и что грозит за просрочку или сокрытие доходов
22 мая 2026, 22:02, ИА Амител
Юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев в беседе с "Абзацем" напомнил, что до 1 июня налоговые резиденты РФ обязаны отчитаться перед ФНС о движении средств по зарубежным счетам и электронным кошелькам за 2025 год. Невыполнение требования грозит не только штрафами и пенями, но и уголовной ответственностью.
Кто и как отчитывается
Если счет открыт в стране ЕАЭС или в государстве, с которым у России налажен автоматический обмен финансовой информацией, отчет подается только при превышении одного из порогов:
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годовой оборот по зачислению или списанию свыше 600 тысяч рублей;
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остаток на 31 декабря 2025 года превышает ту же сумму.
Лимит считается отдельно по каждому счету. По счетам в странах вне этого периметра отчитываться нужно всегда, независимо от сумм. Для иностранных электронных кошельков порог один — зачисления свыше 600 тысяч рублей за год.
Подать отчет проще всего через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого потребуются подтвержденная учетная запись на "Госуслугах" и квалифицированная электронная подпись (выпуск может занять до суток). Альтернатива — бумажный отчет в двух экземплярах: лично, через представителя по доверенности или заказным письмом.
Что грозит за нарушения
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За пропуск срока — штраф от 3 до 5 тысяч рублей (статья 15.25 КоАП).
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Если на скрытом счете были доходы (проценты, дивиденды, купоны) и НДФЛ не уплачен — доначисление налога + 20% штрафа (40% при доказанном умысле) + пени.
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При неуплате налогов свыше 2,7 млн рублей за три года — статья 198 УК: штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до года.
Типичные сложности
Русяев выделил три основных момента, где чаще всего ошибаются:
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Пересчет валюты строго по курсу ЦБ на 31 декабря, а не на дату операции.
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Корректное определение статуса резидента (правило 183 дней) — особенно важно для тех, кто часто перемещается между странами.
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Забытые брокерские субсчета и кошельки в платежных системах — они тоже подпадают под отчетность.
05:06:36 23-05-2026
Но депутатов это конечно же не касается 😂
13:31:38 23-05-2026
ИФНС справку предоставит о налогооблагаемой базе за рубежом, заверенную нотариально и мы сразу всё оплатим.