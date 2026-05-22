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Россиян предупредили о штрафах и тюремных сроках за неподачу отчета о зарубежных счетах

Юрист Илья Русяев объяснил, кому и как нужно отчитываться перед ФНС и что грозит за просрочку или сокрытие доходов

22 мая 2026, 22:02, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев в беседе с "Абзацем" напомнил, что до 1 июня налоговые резиденты РФ обязаны отчитаться перед ФНС о движении средств по зарубежным счетам и электронным кошелькам за 2025 год. Невыполнение требования грозит не только штрафами и пенями, но и уголовной ответственностью.

Кто и как отчитывается

Если счет открыт в стране ЕАЭС или в государстве, с которым у России налажен автоматический обмен финансовой информацией, отчет подается только при превышении одного из порогов:

  • годовой оборот по зачислению или списанию свыше 600 тысяч рублей;

  • остаток на 31 декабря 2025 года превышает ту же сумму.

Лимит считается отдельно по каждому счету. По счетам в странах вне этого периметра отчитываться нужно всегда, независимо от сумм. Для иностранных электронных кошельков порог один — зачисления свыше 600 тысяч рублей за год.

Подать отчет проще всего через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого потребуются подтвержденная учетная запись на "Госуслугах" и квалифицированная электронная подпись (выпуск может занять до суток). Альтернатива — бумажный отчет в двух экземплярах: лично, через представителя по доверенности или заказным письмом.

Что грозит за нарушения

  • За пропуск срока — штраф от 3 до 5 тысяч рублей (статья 15.25 КоАП).

  • Если на скрытом счете были доходы (проценты, дивиденды, купоны) и НДФЛ не уплачен — доначисление налога + 20% штрафа (40% при доказанном умысле) + пени.

  • При неуплате налогов свыше 2,7 млн рублей за три года — статья 198 УК: штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до года.

Типичные сложности

Русяев выделил три основных момента, где чаще всего ошибаются:

  1. Пересчет валюты строго по курсу ЦБ на 31 декабря, а не на дату операции.

  2. Корректное определение статуса резидента (правило 183 дней) — особенно важно для тех, кто часто перемещается между странами.

  3. Забытые брокерские субсчета и кошельки в платежных системах — они тоже подпадают под отчетность.

       

Комментарии 2

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Гость

05:06:36 23-05-2026

Но депутатов это конечно же не касается 😂

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Вежливый Человек

13:31:38 23-05-2026

ИФНС справку предоставит о налогооблагаемой базе за рубежом, заверенную нотариально и мы сразу всё оплатим.

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