Россияне увлеклись короткими сериалами для смартфонов

Россияне все чаще предпочитают короткие вертикальные сериалы, что отражает новые тренды в сфере развлечений. С начала 2025 года в четыре раза выросло число пользователей специализированных сервисов с микродрамами, а среднее время, проведенное за просмотром, возросло в 2,3 раза. Об этом сообщают эксперты компании Yota ("Йота"), проведя анализ обезличенных данных пользователей.

Где смотрят такое видео?

Один из самых популярных сервисов – ShortTV ("ШортТиВи"), чье число пользователей с начала года увеличилось в десять раз. Также в топе – DramaBox ("ДрамаБокс"), продемонстрировавший рост аудитории на 70%, и MoboReels ("МобоРилс"), который показал наиболее впечатляющий рост – в 13 раз. Спросом пользуются международный лидер рынка микродрам ReelShort ("РилШорт") и FlexTV ("Флекс ТиВи"). Их аудитория увеличилась на 73 и 167% соответственно.

Что это за видео?

Короткие вертикальные сериалы – это новый формат, который пришел в Россию из Китая. Этот контент специально оптимизирован для мобильных устройств. Эпизоды таких сериалов длятся от одной до трех минут, снимаются в вертикальной ориентации, что идеально подходит для просмотра на смартфонах. Сериалы, как правило, состоят из 60-90 серий, что позволяет зрителю наслаждаться контентом в течение длительного времени, но в удобных и коротких фрагментах. Совокупное время одного сезона сопоставимо с полнометражным фильмом, но разбито на части, которые можно удобно смотреть во время перерывов или в транспорте.

И кто его смотрит?

Аудитория коротких сериалов в основном состоит из зрителей в возрасте от 26 до 45 лет, на которых приходится 53% от общего числа пользователей и 59% всего времени, проведенного за просмотром контента. Примечательно, что мужчины проявляют больший интерес к микродрамам, чем женщины: 63% зрителей составляют представители сильного пола, а слабого – 37%.

Интерес к различным сервисам зависит от возрастной группы. Среди пользователей старше 26 лет наиболее популярным является ShortTV, который выбирает 59% зрителей. Молодежь 14–25 лет распределяется между ShortTV (42%) и DramaBox (36%).

По данным Yota, наибольшее количество времени за просмотром коротких сериалов проводят жители Химок, которые в среднем тратят на контент 68 минут в месяц. В топ-10 городов по времени просмотра также входят Сургут (57 минут), Волжский (55 минут), Мытищи (49 минут), Калуга (47 минут), Свободный (46 минут), Самара (45 минут), Пермь (44 минуты), Сыктывкар (43 минуты) и Подольск (41 минута).

Новая форма развлечений также популярна в Сибири. По информации пресс-службы МегаФона, с начала 2025 года трафик на микродрамы увеличился в 29 раз. Особенно популярны такие сериалы в Красноярском крае (+22%), Новосибирской области (+18%), Иркутской области (+14%) и Алтайском крае (+14%). Однако регионы с меньшим интересом к новым форматам контента включают Республики Алтай и Хакасию, где доля пользователей не превышает 2% от общего объема сибирского трафика.

