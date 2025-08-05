Интерес россиян к комфортному отдыху в Алтайском крае растет

Аналитики МегаФона отметили увеличение трафика на сайты глэмпингов и выяснили, кто чаще всего отдыхает в регионе

05 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Отдых на Алтае / Фото: ПАО "МегаФон"

Интерес россиян к комфортному отдыху в Алтайском крае заметно возрос. С начала 2025 года трафик на сайты местных глэмпингов увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным МегаФона, основанным на анализе обращений к тематическим сайтам.

Из числа тех, кто ищет атмосферный отдых в Алтайском крае, 44,5% составляют жители региона и соседней Республики Алтай. Оставшиеся 55,5% пользователей приезжают из 73 регионов России. Наибольший интерес к отдыху в крае проявляют жители Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. Однако сайты глэмпингов активно посещают москвичи и жители Санкт-Петербурга, а также отдыхающие из Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашской Республики и Свердловской области.

Наибольшей популярностью глэмпинги пользуются в апреле, мае и июне. Осенью поток туристов сокращается, вероятно, из-за не всегда благоприятной сибирской погоды. В то же время традиционного пика активности в период новогодних праздников не наблюдают.

«Наш край входит в пятерку самых популярных туристических направлений страны. Сюда едут, чтобы искупаться в горько-соленых озерах и покорить горные хребты Белокурихи. Поток отдыхающих стимулирует развитие инфраструктуры гостеприимства и новых форматов размещения», – рассказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

По ее словам, компания обеспечивает туристов качественной связью и быстрым мобильным интернетом. В первой половине 2025 года медианная скорость скачивания в смартфонах пользователей выросла на 20% и составила 30,56 Мбит/с.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году жители Сибири увеличили потребление трафика на общение с ботами на основе искусственного интеллекта в три раза по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую активность проявили пользователи из Алтайского и Красноярского краев, а также Кемеровской области. Барнаул вошел в топ-5 городов России, где горожане проводят больше времени с ИИ-компаньонами. Особенно популярны боты, предлагающие психологическую поддержку.

