"Росводоканал Барнаул" обновляет водоочистные сооружения для улучшения качества воды

Модернизация ВОС-1 включает капитальный ремонт и замену оборудования

09 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Работы по модернизации ВОС-1 / Фото: Лилия Болатаева

"Росводоканал Барнаул" продолжает реализацию масштабного проекта по обновлению блока входных устройств на водопроводных очистных сооружениях №1 (ВОС-1). С сентября, в рамках модернизации, специалисты подрядной организации приступили к замене запорно-регулирующей арматуры большого диаметра на водоводах первого и второго речных водозаборов.

Первый, запущенный в 1965 году, снабжает город обской водой через два напорных водовода диаметром 1000 мм, которые подают ее на очистные сооружения, расположенные в 2,4 км от водозабора. Второй, введенный в эксплуатацию в 1983 году, включает напорные водоводы диаметром 1200 мм, выполненные из стали, и проложенные на 9,3 км от насосной станции до очистных сооружений.

В сентябре на трех водоводах заменили старые задвижки на новые. На этой неделе работы завершат установкой задвижки диаметром 1200 мм на четвертом водоводе.

«Модернизация ВОС-1 началась в 2024 году и продлится до 2026 года. Проект общей стоимостью порядка 900 млн рублей предусматривает капитальный ремонт железобетонных конструкций (отстойников и смесителя) с применением современных гидроизоляционных материалов», – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.И уточнил, что модернизация включает замену стальных трубопроводов на полиэтиленовые диаметром от 100 мм до 1200 мм, грузоподъемных механизмов, систем отопления и вентиляции, ремонт бытовых помещений, строительство камеры учета шламовых вод, а также автоматизацию технологических процессов водоподготовки. Такие меры в комплексе обеспечат надежную и бесперебойную подачу чистой питьевой воды для горожан.

Как ранее сообщал amic.ru, специалисты барнаульского водоканала в прошлом году установили дополнительную систему очистки вентиляционных выбросов. Это позволило значительно снизить концентрацию вредных веществ в воздухе, доведя их до нормативных значений, улучшить экологическую ситуацию и устранить неприятный запах для жителей Индустриального района. Проект по модернизации канализационной насосной станции №21 (КНС-21) признали победителем в номинации "Экологическая открытость" на 5-й Премии EcwaTech WasteTech Awards*.

*EcwaTech WasteTech Awards ("ЭкваТех ВэйсТех Эвордс")