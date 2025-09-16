Барнаульский водоканал наградили за модернизацию канализационной насосной станции № 21

Проект позволил снизить выбросы вредных веществ, улучшить экологию и устранить неприятный запах

16 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

КНС-21 после модернизации / Фото: Владимир Вдовин

Проект барнаульского водоканала по модернизации канализационной насосной станции № 21 (КНС-21) признали победителем в номинации "Экологическая открытость" на 5-й Премии EcwaTech WasteTech Awards*.

Почему проект одержал победу?

Для решения проблемы неприятного запаха вблизи станции в "Росводоканал Барнаул" разработали уникальный технический подход.

Специалисты водоканала установили дополнительную систему очистки вентиляционных выбросов, учитывая рекомендации информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям. Это позволило значительно снизить концентрацию вредных веществ в воздухе (доведя до норматива), улучшить экологическую обстановку и устранить неприятный запах для жителей Индустриального района.

Фильтры очистки вентиляционных выбросов, щит управления / Фото: Владимир Вдовин

В процессе модернизации водоканал активно информировал общественность. Жители района могли узнать больше о проекте, участвуя во встречах и экскурсиях на обновленную станцию. В ноябре 2024 года ведущий инженер отдела главного механика "Росводоканал Барнаул" Артем Красилов представил проект на корпоративной научно-практической конференции, где обсудили инновационные решения и обменялись лучшими практиками среди сотрудников группы компаний "Росводоканал".

Что известно о премии?

EcwaTech WasteTech Awards – первая российская премия, которая награждает предприятия и профессионалов в сфере водоснабжения, водоотведения, управления отходами и охраны окружающей среды. Цель – поощрять лучшие практики и профессионализм в этих секторах в России и СНГ.

В номинации "Экологическая открытость" оценивали доступность экологической информации, публикации данных о воздействии на природу, экологические отчеты и отчеты по устойчивому развитию, а также участие компаний в экологическом просвещении и диалоге с местным сообществом и общественными организациями.

*EcwaTech WasteTech Awards ("ЭкваТех ВэйсТех Эвордс")