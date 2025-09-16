Барнаульский водоканал наградили за модернизацию канализационной насосной станции № 21
Проект позволил снизить выбросы вредных веществ, улучшить экологию и устранить неприятный запах
16 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Проект барнаульского водоканала по модернизации канализационной насосной станции № 21 (КНС-21) признали победителем в номинации "Экологическая открытость" на 5-й Премии EcwaTech WasteTech Awards*.
Почему проект одержал победу?
Для решения проблемы неприятного запаха вблизи станции в "Росводоканал Барнаул" разработали уникальный технический подход.
Специалисты водоканала установили дополнительную систему очистки вентиляционных выбросов, учитывая рекомендации информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям. Это позволило значительно снизить концентрацию вредных веществ в воздухе (доведя до норматива), улучшить экологическую обстановку и устранить неприятный запах для жителей Индустриального района.
В процессе модернизации водоканал активно информировал общественность. Жители района могли узнать больше о проекте, участвуя во встречах и экскурсиях на обновленную станцию. В ноябре 2024 года ведущий инженер отдела главного механика "Росводоканал Барнаул" Артем Красилов представил проект на корпоративной научно-практической конференции, где обсудили инновационные решения и обменялись лучшими практиками среди сотрудников группы компаний "Росводоканал".
Что известно о премии?
EcwaTech WasteTech Awards – первая российская премия, которая награждает предприятия и профессионалов в сфере водоснабжения, водоотведения, управления отходами и охраны окружающей среды. Цель – поощрять лучшие практики и профессионализм в этих секторах в России и СНГ.
В номинации "Экологическая открытость" оценивали доступность экологической информации, публикации данных о воздействии на природу, экологические отчеты и отчеты по устойчивому развитию, а также участие компаний в экологическом просвещении и диалоге с местным сообществом и общественными организациями.
*EcwaTech WasteTech Awards ("ЭкваТех ВэйсТех Эвордс")
11:05:27 17-09-2025
Но есть один нюанс и его забыли добавить к посту.
Сколько кругов ада прошли жильцы ЖК"Адмирал" и инициативная группа по решению проблемы со зловонием и вредными выбросами КНС-21
Сколько судов,прокурорсих проверок,тяжб ,нервов и мытарств по замкнутому кругу на протяжении многих лет.Сказать,что ничего не делали, ничего не сказать
Да пытались! Старались,монтировали, заливали пеной герметили, сажали деревья вокруг КНС,возили тонами реактивы ,дезодораторы воздуха. Жильцы на протяжении почти 5 лет задыхались от зловония,бегали по судам,инстанциям и больницам из-за плохого самочувствия .Росводоканал сдвинуть с места не мог решение проблемы!!!
Пока не подключились Федеральные службы, депутаты и не взяла Московская прокуратура ситуацию под свой контроль, проблема не решилась.
Заслуги и награды однозначно принадлежат кому то другомуэто факт!!! ))
12:14:49 17-09-2025
Я считаю, что Водоканал заслужил бы эту награду только в том случае, если бы они это сами сделали. А они это делать не хотели. Они просто посылали людей мучившихся от зловоний КНС куда подальше, говорили, что это не их проблема. Их заставили эту проблему решить. Сами они не хотели изначально. Заставили их с трудом, после подключений Прокуратуры и властей города, после судов. Это незаслуженная награда!!!
14:38:22 17-09-2025
За эту "деятельность" Водоканал не лишним было бы наградить масштабной проверкой, а для кое-кого возможно и уголовкой. За ввод в эксплуатацию такой КНС, за долгое бездействие и отписки. Если бы их не пинали долгие годы - награды бы этой и не было.
19:28:18 17-09-2025
Мой комментарий не в защиту Водоканала. Но справедливости ради напишу. В проблеме с которой столкнулись жители я вижу виновным не только Водоканал, но и застройщика - компанию Союз, вину в том, что он строил дома в этом месте и наверняка понимал на что обрекает людей - на жизнь по соседству с такой КНС. А когда люди заселившиеся в дома пришли к застройщику со своей проблемой вони в ЖК, что проветрить было нельзя квартиру даже порой, то застройщик ни копейки не дал жителям на решение проблемы КНС. А назначенный со стороны Союза ответственный, который должен был помогать новоселам в решении этой проблемы не явился ни на одну встречу с жителями лично! Вот такое отношение застройщика к людям, с которых он взял немалые деньги за квартиры. А с «мегаприбыли» за продажу квартир в целом ЖК застройщику наверняка можно было решить проблему сразу после сдачи и люди бы не мучались столько лет.
19:38:42 17-09-2025
А еще при продаже квартир обещали, что рядом с ЖК парк будет, бумажки с планом показывали (парка рядом с ЖК). В итоге никакого парка. Я сильно разочаровался от этой всей истории в Союзе.
22:50:09 17-09-2025
Добавлю (19:38:42 17-09-2025) А еще при продаже квартир обещали, что рядом с ЖК парк будет...
Собственно как застройщик утаил тот факт,что покупаем мы квартиры практически на территории КНС.
По документам и плану КНС-21 числились как хозпостройка возле спорткомплекса "Темп" и в момент строительства ЖК "Адмирал" за кучей заборов ,зарослей визуально оценить местность и соседство с канализационной станцией возможности не было.
И лишь от строительной бригады по отделки квартиры,после сдачи дома стали поступать звоночки,что в квартире воняет жуткой зловонью непонятно откуда.
То-есть это не случилрсь позже ,зловоние превышающие все нормативы для проживания были до и на момент строительства.
Как выяснилось позже "Виастрой" ,ЖК"Матрёшки" уступили место для застройки "Союзу"
Как говорится деньги ничем не пахнут!!!