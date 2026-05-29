Самых элегантных обитателей прителецкой тайги запечатлели на Алтае. Фото

У птиц начались довольно насыщенные дни

29 мая 2026, 16:35, ИА Амител

Самых разных крылатых обитателей берегов Телецкого озера сфотографировали в Алтайском биосферном заповеднике.

«Те, кто только прилетел, ищут места для гнездования. Другие (трясогузки, зяблики) уже кормят своих еще неокрепших птенцов», — отметили в заповеднике.

В небе парят коршуны и канюки, высматривают добычу. Недавно группу "птиц смерти" заметили в алтайском лесу.

Птицы на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Деряба тоже при деле. Тайга полна жизни — все торопятся вывести потомство за короткое сибирское лето.

На снимках вы можете увидеть самцов зяблика с гусеницей и черноголового чекана, деряба, восточного канюка, серую мухоловку.