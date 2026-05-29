Самых элегантных обитателей прителецкой тайги запечатлели на Алтае. Фото
У птиц начались довольно насыщенные дни
29 мая 2026, 16:35, ИА Амител
Самых разных крылатых обитателей берегов Телецкого озера сфотографировали в Алтайском биосферном заповеднике.
«Те, кто только прилетел, ищут места для гнездования. Другие (трясогузки, зяблики) уже кормят своих еще неокрепших птенцов», — отметили в заповеднике.
В небе парят коршуны и канюки, высматривают добычу. Недавно группу "птиц смерти" заметили в алтайском лесу.
Птицы на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы
Деряба тоже при деле. Тайга полна жизни — все торопятся вывести потомство за короткое сибирское лето.
На снимках вы можете увидеть самцов зяблика с гусеницей и черноголового чекана, деряба, восточного канюка, серую мухоловку.
09:00:32 30-05-2026
Они там што - с птичками развлекаются, в то время как вся страна в едином порыве?