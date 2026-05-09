"Самый главный и дорогой праздник". Глава Барнаула поздравил жителей с Днем Победы

Вячеслав Франк пожелал жителям Барнаула здоровья, мира и благополучия

09 мая 2026, 09:08, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: предоставлено amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города, ветеранов и тружеников тыла с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление опубликовали 9 мая.

В своем обращении мэр назвал День Победы главным и самым дорогим праздником для жителей страны и подчеркнул значение подвига фронтовиков и тружеников тыла.

«Для всех нас это самый главный и дорогой сердцу праздник», — отметил Вячеслав Франк.

Глава города заявил, что подвиг поколения победителей остается символом мужества, стойкости и силы духа народа, а память о событиях Великой Отечественной войны объединяет поколения россиян.

«Масштаб и значение подвига фронтовиков и тружеников тыла неподвластны времени. Это символ доблести, мужества, несгибаемой воли нашего народа, часть великой истории нашей страны, истории каждой семьи, каждого из нас», — подчеркнул глава Барнаула.

Отдельно Вячеслав Франк отметил вклад жителей краевой столицы в Победу. По его словам, барнаульцы проявили самоотверженность как на фронте, так и в тылу.

«Мы гордимся вкладом барнаульцев в Победу! Наши земляки проявили стойкость и самоотверженность и на полях сражений, и у станков в тылу. Наш долг — передать потомкам память об этих героических страницах».

Также глава города обратил внимание на важность единства и патриотизма, назвав их основой силы многонационального народа России.

«Патриотизм, единство, сплоченность — черты многонационального народа России. Эти ценности вдохновляют нас и помогают преодолевать любые испытания. Сегодня достойные наследники поколения победителей отважно защищают Родину, продолжая славные традиции российского воинства».

Также Вячеслав Франк пожелал жителям Барнаула здоровья, мира и благополучия и поздравил горожан с Днем Победы.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.