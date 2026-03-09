Сибирячка похудела на 35 килограммов без диет, вернувшись в конный спорт

Девушка не считала калории, не сидела на жестких диетах — просто вернулась к лошадям и начала жить заново

09 марта 2026, 17:01, ИА Амител

Девушка сбросила вес без диет / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

В детстве Алина занималась конным спортом и не знала проблем с весом. Но насмешки окружающих привели к расстройству пищевого поведения: она решила, что худеть — значит не есть, сообщает "КП-Новосибирск". После колледжа ушла из спорта, а вместе с ним исчез и интерес к жизни.

«Я просто ела, потому что больше ничего не было. Не было цели, не было движения, не было того, ради чего хотелось бы вставать», — вспоминает она.

Вес достиг 102 килограммов. Добавились астма, изжога, одышка. Девушка не могла подняться на четвертый этаж. Врачи поставили диагноз "поликистоз яичников" и связали его с лишним весом. Но попытки худеть разбивались о гормоны и отсутствие результата.

Перелом наступил, когда Алина осознала: так больше нельзя. Она решила не худеть, а просто стать здоровее. Начала ходить пешком на 17-й этаж, крутить велосипед и вернулась на конюшню.

«Я пришла туда с большим весом, и мне сначала хотели отказать, но я убедила, что мне это необходимо. Я почувствовала, как хорошо становится после тренировок и не хотелось заедать эмоции шоколадками и чипсами», — говорит она.

За четыре месяца Алина сбросила 27 килограммов, затем — еще. Максимальная потеря веса составила 35 килограммов.

Сегодня она спокойно бегает на 17-й этаж, работает с лошадьми и продолжает двигаться дальше. Без диет, без подсчета калорий — просто вернувшись туда, где ей всегда было хорошо.