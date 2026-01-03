Новосибирский тренер с кукольной фигурой рассказала о "травле" в соцсетях
Некоторые подписчики не верят, что ее 52-сантиметровая талия – настоящая
03 января 2026, 13:00, ИА Амител
Глядя на Нану – фитнес-тренера из Новосибирска – многие уверены, что она или удалила ребра, или обрабатывает фотографии перед публикацией, или почти ничего не ест. Однако, как она рассказала "КП-Новосибирск", ее точеная фигура – это результат многолетних тренировок и дисциплина.
Со спортом Нана связана с детства: гимнастика и танцы. В школьные годы она, как и многие девочки, просто хотела похудеть. Тогда у нее была талия 64 сантиметра и она думала, что осталось убрать четыре сантиметра для модельной внешности.
Тренажерный зал вошел в жизнь девушки в 2015 году – во время учебы в университете. Сначала она не хотела идти, а потом затянуло так, что спорт стал образом жизни.
«Минимальный размер талии у меня был 48 см, и тогда я сама испугалась – выглядела это не очень. Сейчас по сантиметрам это 52. Для меня это и гармонично, и достаточно комфортно. Люди приходят ко мне на тренировки и говорят, что хотят получить такую талию за месяц, но это невозможно», – рассказала Нана.
Некоторые предполагают, что девушка как птичка кушает. На самом деле она питается на 2400–2600 калорий в день.
Рацион максимально простой: овсянка с ягодами, овощи, крупы. Рыбу не ест. Чечевицу ест каждый день. Раз в неделю обязательно позволяет себе "читмил" – хачапури, суши, фастфуд.
Из-за внешности Нана регулярно сталкивается с критикой в соцсетях. Люди пишут, что такая фигура – это фотошоп, что девушка удалила ребра, что так не бывает. Раньше она даже злилась, когда в ее форму не верили даже коллеги.
Медицинские обследования, по словам Наны, только подтверждают: со здоровьем у нее все в порядке.
Ранее другая жительница Новосибирска похудела на 25 кг на спор с мужем, увидев себя толстой на фотографии.
18:06:11 03-01-2026
Ну, если бы попца такого не было, о талии бы не было вопросов. Не естественно смотрится. Либо везде худая, либо красотка с пышными формами. Неужели это всё мышцы??? 💪
18:11:54 03-01-2026
Купил сегодня суповой набор из чечевицы. 25 минут готовки и правда вкусно. Главное - солить в конце готовки. Минут за 5-7.
20:43:16 03-01-2026
Некрасиво, талия не пропорциональна по отношению ко всему остальному.
09:39:04 04-01-2026
А что, высказать свое критическое мнение - равно травле? Белинский тоже что ли писателей своей эпохи подвергал травле? Может некоторым психологиням и просто тупым бабёшкам надо голову пролечить.