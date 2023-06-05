Синоптики рассказали, когда из Алтайского края уйдёт аномальная жара

До конца недели температура не снизится

05 июня 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Синоптики рассказали о том, когда в Алтайском крае закончится период аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что очень высокая температура будет не только в Сибири, но и на Урале. Местами термометры могут показать выше +37 градусов.

При этом, по данным агрегаторов, в Алтайском крае аномальная жара продержится как минимум до 9 июня. После этого постепенно температура будет снижаться.