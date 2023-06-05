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Синоптики рассказали, когда из Алтайского края уйдёт аномальная жара

До конца недели температура не снизится

05 июня 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Синоптики рассказали о том, когда в Алтайском крае закончится период аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что очень высокая температура будет не только в Сибири, но и на Урале. Местами термометры могут показать выше +37 градусов.

При этом, по данным агрегаторов, в Алтайском крае аномальная жара продержится как минимум до 9 июня. После этого постепенно температура будет снижаться.

Комментарии 13

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Гость

07:55:57 05-06-2023

синоптики не могут дальше трех дней ничего спланировать

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Гость

17:23:39 05-06-2023

Гость (07:55:57 05-06-2023) синоптики не могут дальше трех дней ничего спланировать... Синоптики дают прогноз. Загугли, что это такое

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Гость

08:24:02 05-06-2023

Ой, холод лучше что ли? Погреться - то не успели

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Гость

23:53:25 05-06-2023

Гость (08:24:02 05-06-2023) Ой, холод лучше что ли? Погреться - то не успели... Грейся в другой стране, а тут должно быть не больше 25

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Гость

10:28:07 05-06-2023

В чем аномалия???? Аномалия если + 5 летом! А это- Азия!! Писать что ли не о чем?

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Гость

11:19:01 05-06-2023

Сейчас погода явно перегибает с жарой. Тепло это +20, ну +25, а +37 в тени это пекло. Ну и опять же, если холодно, то можно одеться, а если жарко-только мучиться и ждать похолодания.

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Гость

12:11:02 05-06-2023

Гость (11:19:01 05-06-2023) Сейчас погода явно перегибает с жарой. Тепло это +20, ну +25... Утром и вечером холодный душ, а днем зеленый чай!

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Гость

17:24:13 05-06-2023

Гость (11:19:01 05-06-2023) Сейчас погода явно перегибает с жарой. Тепло это +20, ну +25... Пожалуйся в Спортлото

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Гость

12:11:05 05-06-2023

Однако Сибирь.

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Гость

12:43:32 05-06-2023

Нытики! То жарко, то холодно, то комары, то дожди...

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Истина

12:45:16 05-06-2023

У нас сейчас теплее чем на черноморских пляжах

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Гость

17:09:48 05-06-2023

Это какое-то смертоносное пекло, прям перебор явный. Нафиг такая жара. Ну ладно 25-28, но 38-40 это адский ад просто.

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Зиновий

20:24:51 05-06-2023

А у нас так: то рубаха короткая то агрегат длинный...

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