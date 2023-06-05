Синоптики рассказали, когда из Алтайского края уйдёт аномальная жара
До конца недели температура не снизится
05 июня 2023, 07:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Синоптики рассказали о том, когда в Алтайском крае закончится период аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что очень высокая температура будет не только в Сибири, но и на Урале. Местами термометры могут показать выше +37 градусов.
При этом, по данным агрегаторов, в Алтайском крае аномальная жара продержится как минимум до 9 июня. После этого постепенно температура будет снижаться.
07:55:57 05-06-2023
синоптики не могут дальше трех дней ничего спланировать
17:23:39 05-06-2023
Гость (07:55:57 05-06-2023) синоптики не могут дальше трех дней ничего спланировать... Синоптики дают прогноз. Загугли, что это такое
08:24:02 05-06-2023
Ой, холод лучше что ли? Погреться - то не успели
23:53:25 05-06-2023
Гость (08:24:02 05-06-2023) Ой, холод лучше что ли? Погреться - то не успели... Грейся в другой стране, а тут должно быть не больше 25
10:28:07 05-06-2023
В чем аномалия???? Аномалия если + 5 летом! А это- Азия!! Писать что ли не о чем?
11:19:01 05-06-2023
Сейчас погода явно перегибает с жарой. Тепло это +20, ну +25, а +37 в тени это пекло. Ну и опять же, если холодно, то можно одеться, а если жарко-только мучиться и ждать похолодания.
12:11:02 05-06-2023
Гость (11:19:01 05-06-2023) Сейчас погода явно перегибает с жарой. Тепло это +20, ну +25... Утром и вечером холодный душ, а днем зеленый чай!
17:24:13 05-06-2023
Гость (11:19:01 05-06-2023) Сейчас погода явно перегибает с жарой. Тепло это +20, ну +25... Пожалуйся в Спортлото
12:11:05 05-06-2023
Однако Сибирь.
12:43:32 05-06-2023
Нытики! То жарко, то холодно, то комары, то дожди...
12:45:16 05-06-2023
У нас сейчас теплее чем на черноморских пляжах
17:09:48 05-06-2023
Это какое-то смертоносное пекло, прям перебор явный. Нафиг такая жара. Ну ладно 25-28, но 38-40 это адский ад просто.
20:24:51 05-06-2023
А у нас так: то рубаха короткая то агрегат длинный...