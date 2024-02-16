СМИ: на подростков, слепивших снежный пенис у мемориала ВОВ, завели уголовное дело

По информации источника, им грозит до пяти лет тюрьмы

16 февраля 2024, 11:01, ИА Амител

Неприличная фигура у мемориала ВОВ / Фото: "В курсе 22"

На подростков, слепивших снежный пенис у мемориала ВОВ в Староалейском, завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, дело на подростков заведено по статье о реабилитации нацизма. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что скульптуру сделали двое подростков 15 и 16 лет. Они сделали несколько фотографий и сломали снежный пенис, однако фото разлетелись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение.

Позднее появилась информация о том, что со скульпторами работали инспекторы ПДН.