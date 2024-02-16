СМИ: на подростков, слепивших снежный пенис у мемориала ВОВ, завели уголовное дело
По информации источника, им грозит до пяти лет тюрьмы
16 февраля 2024, 11:01, ИА Амител
Неприличная фигура у мемориала ВОВ / Фото: "В курсе 22"
На подростков, слепивших снежный пенис у мемориала ВОВ в Староалейском, завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, дело на подростков заведено по статье о реабилитации нацизма. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что скульптуру сделали двое подростков 15 и 16 лет. Они сделали несколько фотографий и сломали снежный пенис, однако фото разлетелись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение.
Позднее появилась информация о том, что со скульпторами работали инспекторы ПДН.
11:03:37 16-02-2024
Уголовку за снег.. нуну
11:22:35 16-02-2024
Гость (11:03:37 16-02-2024) Уголовку за снег.. нуну... тебе 12 лет? за снег... не за снег, а за осквернение памяти.
11:40:52 16-02-2024
Гость (11:03:37 16-02-2024) Уголовку за снег.. нуну... Хочешь я расскажу тебе как это было? Скорее всего в том же телефоне в совершенно доступном телеграме или подобной соц сети с детьми поработали спецслужбы с той стороны и не сильно умные дети когда им дали задание подобное сделать сфотатать и прислать вероятно за деньги или еще за какие то пряники и пошли лепить и фотать. Прикрывать все это надо но по умному. Ликвидировать центры в ЕС, США и прочих вражеских государствах и хозяев этих центров как троцкого в свое время ликвидировали - топором по башке
14:47:51 16-02-2024
Гость (11:40:52 16-02-2024) Хочешь я расскажу тебе как это было? Скорее всего в том же т... троцкого в свое время ликвидировали - топором по башке==================Учи историю, двоечник, не топором, а ледорубом
11:12:05 16-02-2024
а нельзя ли вообще прикрыть соц сети где подростки что то размещают с телефонов и сутками сидят???? вообще закрыть такие возможности чтобы телефоны стали телефонами а не кинокамерами и прочим
11:35:53 16-02-2024
Гость (11:12:05 16-02-2024) а нельзя ли вообще прикрыть соц сети где подростки что то ра... Ага. И вообще всё позакрыть и позапретить и больше наказывать наказывать и штрафовать штрафовать
11:57:19 16-02-2024
Гость (11:12:05 16-02-2024) а нельзя ли вообще прикрыть соц сети где подростки что то ра... совсем прикрывать не надо, а вот сделать регистрацию и вход только для совершеннолетних- отличная, ИМХО, идея, которую можно легко реализовать. через Госуслуги, например. в Китае это отлично реализовано.
11:15:34 16-02-2024
если не станет соцсетей то снимать на камеру подростки пойдут в кружок где им дадут основы кинорежиссуры и научат что можно снимать а что нельзя и возможно что после школы они и станут дальше учиться на режиссеров, операторов и у нас появятся новые Тарковские, Эйзенштейны...
11:24:47 16-02-2024
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
11:43:53 16-02-2024
Я просто оставлю это здесь. "В Челябинской области суд вынес приговор по делу об убийстве двухлетней девочки в феврале этого года (2022). Фигурант - 32-летний житель Троицка, ее отец.... Уральца приговорили к полутора годам в колонии общего режима."
13:59:05 16-02-2024
Гость (11:43:53 16-02-2024) Я просто оставлю это здесь. "В Челябинской области суд вынес... 25 октября 2022 Челябинский суд ужесточил приговор троичанину, смертельно ранившему малолетнюю дочь В среду, 25 октября, Челябинский областной суд, рассмотрев представление прокуратуры, отменил приговор в отношении 32-летнего Рамиза Асфандиярова. Согласно новому вердикту, троичанину, от рук которого погибла двухлетняя дочь, предстоит провести в колонии строгого режима 12 лет. https://pchela.news/news/detail/25728
11:59:35 16-02-2024
Ремешка вложить и нормуль будет..
12:11:41 16-02-2024
Грыша (11:59:35 16-02-2024) Ремешка вложить и нормуль будет.. ... ремешка раньше нужно было вкладывать, а сейчас уже поздно.
12:09:50 16-02-2024
Хотелось бы узнать, присутствовали среди этих подростков лица родом из ближнего зарубежья?
13:31:44 16-02-2024
Отсидят, выйдут законченными уголовниками. Хорошо, если станут ворами-рецидивистами. А ведь и убивать начнут.
14:00:37 16-02-2024
Надо отправлять на принудительные работы вместе с родителями. Снега и льда на всех хватит. Пару недель по 8 часов. Обедами мама (жена) накормит. Вот и приучатся к труду.
14:49:56 16-02-2024
Дураков, что все выкладывают в сети, не жалко.