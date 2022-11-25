Хоккеисты команды «Динамо-Алтай» победили в Казани

Спортсмены ХК «Динамо-Алтай» 24 ноября победили в Казани. Вторая встреча выездной серии барнаульцев с местным «Фениксом» в рамках первенства ВХЛ завершилась со счётом 3:1 в пользу барнаульцев.

После поражения в первой игре — 2:3 — наставник алтайских хоккеистов Артемий Лакиза решил заменить вратаря. Вместо Кирилла Волохина место в рамке занял 21-летний Никита Дианов, который ранее выходил в стартовом составе динамовцев лишь один раз.

В итоге именно его вдохновенная игра помогла барнаульцам одержать важную победу. Авторами заброшенных шайб в алтайской команде стали Артём Кокшаров, Глеб Бандуркин и Денис Лудцев.

Несмотря на успех в этом матче, «Динамо-Алтай» остаётся на последнем, пятом месте в турнирной таблице. Казанская команда располагается на второй строке.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 ноября, «Феникс» и «Динамо-Алтай» ещё дважды сыграют в Казани.