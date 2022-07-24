Польский боец ММА погиб на Украине

На Украине погиб боец ММА, наёмник Томаш Валентек, пишет РИА Новости со ссылкой на польскую федерацию смешанных единоборств.

Там уточнили, что Валентек сражался в «Интернациональном легионе» обороны Украины.

Польский боец выступал на ринге на любительском уровне. В 2021 году он победил во втором турнире ММА в Гливице.

20 июля глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились. Теперь это не только ДНР и ЛНР, но и ряд других территорий.