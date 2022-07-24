Польский боец ММА погиб на Украине
Он сражался на стороне Киева
25 июля 2022, 06:40, Никита Черников
На Украине погиб боец ММА, наёмник Томаш Валентек, пишет РИА Новости со ссылкой на польскую федерацию смешанных единоборств.
Там уточнили, что Валентек сражался в «Интернациональном легионе» обороны Украины.
Польский боец выступал на ринге на любительском уровне. В 2021 году он победил во втором турнире ММА в Гливице.
20 июля глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились. Теперь это не только ДНР и ЛНР, но и ряд других территорий.
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