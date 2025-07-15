Тепло и грозы. О погоде в Алтайском крае 15 июля

Местами по региону ожидается порывистый ветер

Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru

Теплая погода установится в Алтайском крае днем 15 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +23...+28 градусов. Преимущественно без осадков, местами по северу пройдут небольшие дожди и грозы. Ветер подует западный, 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4–9 м/с.