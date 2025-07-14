НОВОСТИОбщество

Вильфанд пообещал "нескончаемые дожди" жителям Алтайского края

Аналогичная погода ожидается и в других регионах Сибири

14 июля 2025, 16:10, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Ливни и усиление ветра ожидается в Алтайском крае в начале текущей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ситуация в целом касается и других регионов Сибирского федерального округа.

"В Сибири нескончаемые идут дожди. В Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Алтай в начале недели ожидаются ливни, усиление ветра до 22 м/с. В Красноярском крае, Хакасии, Туве также пройдет очень сильный дождь", – указал метеоролог.

Ранее сообщили, что жителей Алтайского края ожидает теплый и дождливый июль. Причем даже в дни ливней и гроз температура не опустится ниже +20°C.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:45:26 14-07-2025

Вильфанд сегодня не в духе?)

Avatar Picture
Musik

16:53:20 14-07-2025

Гость (16:45:26 14-07-2025) Вильфанд сегодня не в духе?)... будете шутки тут шутить - вообще вас затопит засухой.

Avatar Picture
Гость

16:52:10 14-07-2025

да,да он на завтра угадать не может.

Avatar Picture
Интересно,

18:59:40 14-07-2025

а где аномально жаркое лето, нашествие саранчи, которые нам в феврале обещали обещали..... В этом министерстве кто нибудь несет ответственность за свои прогнозы?

Avatar Picture
Наталья

20:06:53 14-07-2025

Мчс обещали дожди град ветер сильный сегодня всё сбылось Власихп

Avatar Picture
Николай

00:52:27 15-07-2025

Он прям как ясновидящая. Здравствуйте Сидр Петрович . Но я Петр Иванович.. Я знаю

