Вильфанд пообещал "нескончаемые дожди" жителям Алтайского края
Аналогичная погода ожидается и в других регионах Сибири
14 июля 2025, 16:10, ИА Амител
Ливни и усиление ветра ожидается в Алтайском крае в начале текущей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Ситуация в целом касается и других регионов Сибирского федерального округа.
"В Сибири нескончаемые идут дожди. В Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Алтай в начале недели ожидаются ливни, усиление ветра до 22 м/с. В Красноярском крае, Хакасии, Туве также пройдет очень сильный дождь", – указал метеоролог.
Ранее сообщили, что жителей Алтайского края ожидает теплый и дождливый июль. Причем даже в дни ливней и гроз температура не опустится ниже +20°C.
16:45:26 14-07-2025
Вильфанд сегодня не в духе?)
16:53:20 14-07-2025
Гость (16:45:26 14-07-2025) Вильфанд сегодня не в духе?)... будете шутки тут шутить - вообще вас затопит засухой.
16:52:10 14-07-2025
да,да он на завтра угадать не может.
18:59:40 14-07-2025
а где аномально жаркое лето, нашествие саранчи, которые нам в феврале обещали обещали..... В этом министерстве кто нибудь несет ответственность за свои прогнозы?
20:06:53 14-07-2025
Мчс обещали дожди град ветер сильный сегодня всё сбылось Власихп
00:52:27 15-07-2025
Он прям как ясновидящая. Здравствуйте Сидр Петрович . Но я Петр Иванович.. Я знаю