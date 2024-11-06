В Госдуме предложили давать "три дня на подумать" при оформлении кредита

Авторы инициативы считают, что это позволит россиянам принимать решение более ответственно

06 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/597198

Александр Демин, заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Государственной Думе, направил обращение Эльвире Набиуллиной, главе Центрального банка Российской Федерации, с предложением ввести обязательный трехдневный период для размышления перед оформлением кредита. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст обращения.

В документе отмечается, что введение такого периода позволит заемщикам более осознанно принимать финансовые решения, снизит количество импульсивно оформленных кредитов и замедлит темпы роста кредитования, что, в свою очередь, снизит инфляционное давление на экономику.

Кроме того, автор обращения считает, что право отказаться от оформления кредита после трехдневного периода размышления может быть полезным инструментом для анализа условий кредита и оценки своих финансовых возможностей. Часто люди оформляют кредиты под влиянием рекламы или в состоянии эмоционального возбуждения, что может привести к необдуманным решениям.