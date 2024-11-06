В Госдуме предложили давать "три дня на подумать" при оформлении кредита
Авторы инициативы считают, что это позволит россиянам принимать решение более ответственно
06 ноября 2024, 21:10, ИА Амител
Александр Демин, заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Государственной Думе, направил обращение Эльвире Набиуллиной, главе Центрального банка Российской Федерации, с предложением ввести обязательный трехдневный период для размышления перед оформлением кредита. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст обращения.
В документе отмечается, что введение такого периода позволит заемщикам более осознанно принимать финансовые решения, снизит количество импульсивно оформленных кредитов и замедлит темпы роста кредитования, что, в свою очередь, снизит инфляционное давление на экономику.
Кроме того, автор обращения считает, что право отказаться от оформления кредита после трехдневного периода размышления может быть полезным инструментом для анализа условий кредита и оценки своих финансовых возможностей. Часто люди оформляют кредиты под влиянием рекламы или в состоянии эмоционального возбуждения, что может привести к необдуманным решениям.
21:21:29 06-11-2024
А если кредиты совсем отменить.. глядишь будет реальная экономика, без инфляции и надувательства. Если заработал, то и потратишь не бездарно. Не поможет не 3 дня, не 3 месяца.. это лекарство на короткий период.