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Тихие соседи. "Трёшку", в которой живут медведи и тапки, продают за 8 млн в Барнауле

В гостиной устроились медведи, а прихожую населяют тапки

05 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"
Фото: "Авито"

Тихую, безлюдную "трёшку" с дизайнерским ремонтом продают в монолитной многоэтажке на ул. Лазурной, 51, в Барнауле.

В ней есть просторная прихожая, в которой множество тапочек, но пока ни одной живой души. Такое объявление появилось на "Авито".

Квартира находится на третьем этаже, её площадь составляет 63 "жилых квадрата". Она стоит 134 тыс. рублей за кв. м, а в целом – 8,5 млн рублей.

Санузел совмещённый. А из каждой комнаты можно выйти на балкон.

Гостиную занимает вместительный бархатный диван, на котором одиноко сидит плюшевый мишка. Другой медведь устроился на полу. Почему они врозь – загадка...

Спальня укомплектована двуспальной кроватью. Также из мебели в квартире есть шкафы, бежевый кухонный гарнитур и огромный обеденный стол.

Кроме того, установлены кондиционер, холодильник, водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины.

Техника, дорогостоящие люстры и шторы достанутся новым владельцам.

В доме имеется мусоропровод. Во дворе оборудованы детская и спортивная площадки, а также открытая парковка.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности расположены гипермаркет "Лента", магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.

Фото:

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НОВОСТИБарнаул

Комментарии 6

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Гость

08:25:32 05-04-2023

Эта квартира гастарбайтеров?

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Гость

09:07:19 05-04-2023

Классика не для всех. В основном всем немногочисленным ее любителям сильно за 50

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Гость

09:26:42 05-04-2023

А обогреватель в комнате настораживает...

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Гость

09:31:40 05-04-2023

Причем тут тапки и медведи? они ж с квартирой не продаются

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Гость

09:32:07 05-04-2023

Цена имхо завышена как минимум раза в 1,5

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Гость

14:16:41 05-04-2023

Гость (09:32:07 05-04-2023)Цена имхо завышена как минимум раза в 1,5... Сказал оценщик, который не знает цен.)))

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