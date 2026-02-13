Только 11% барнаульцев планируют отмечать День всех влюбленных

Среди женатых готовы праздновать лишь 6%, а корпоративы устроит всего 1% компаний

13 февраля 2026, 15:34, ИА Амител

День святого Валентина / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

День всех влюбленных в Барнауле празднуют все реже. Согласно опросу, лишь 11% горожан планируют как-либо отмечать 14 февраля. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, охватившего разные возрастные и социальные группы.

Среди респондентов до 35 лет праздновать собираются 18%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — только 7%. Еще заметнее разница между теми, кто в браке, и теми, кто еще нет: среди женатых пар День влюбленных готовы отмечать лишь 6%, а среди не состоящих в официальном браке — 16%.

Традиция дарить букеты 14 февраля тоже сдает позиции, но держится крепче. В 2026 году цветы преподнесут 29% мужчин, у которых есть вторая половинка. Причем в незарегистрированных отношениях этот жест популярнее (34%), чем в официальном браке (23%).

На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь одна компания из ста намерена как-либо отметить 14 февраля. Остальные предпочтут не отвлекаться от рабочих будней.