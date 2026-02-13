Только 11% барнаульцев планируют отмечать День всех влюбленных
Среди женатых готовы праздновать лишь 6%, а корпоративы устроит всего 1% компаний
13 февраля 2026, 15:34, ИА Амител
День всех влюбленных в Барнауле празднуют все реже. Согласно опросу, лишь 11% горожан планируют как-либо отмечать 14 февраля. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, охватившего разные возрастные и социальные группы.
Среди респондентов до 35 лет праздновать собираются 18%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — только 7%. Еще заметнее разница между теми, кто в браке, и теми, кто еще нет: среди женатых пар День влюбленных готовы отмечать лишь 6%, а среди не состоящих в официальном браке — 16%.
Традиция дарить букеты 14 февраля тоже сдает позиции, но держится крепче. В 2026 году цветы преподнесут 29% мужчин, у которых есть вторая половинка. Причем в незарегистрированных отношениях этот жест популярнее (34%), чем в официальном браке (23%).
На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь одна компания из ста намерена как-либо отметить 14 февраля. Остальные предпочтут не отвлекаться от рабочих будней.
15:38:34 13-02-2026
Баня, девки, сало, рок-н-ролл
16:54:22 13-02-2026
помню времена.
вечером сводил в сушницу, домой бутылочку асти и на утро пироженки с кофе.
такси вызывал, раскланялись, она домой, а ты дальше спать.