Умер известный драматург и режиссер Николай Коляда

Основатель "Коляда-театра" скончался на 69-м году жизни после нескольких дней в реанимации

02 марта 2026, 15:02, ИА Амител

Известный драматург, актер и режиссер Николай Коляда скончался в ночь на 2 марта. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на его сестру Веру. Медикам не удалось спасти основателя "Коляда-театра", он несколько дней находился в реанимации на аппарате ИВЛ.

68-летнего режиссера госпитализировали 25 февраля с жалобами на простуду. В свердловском Минздраве отказывались комментировать ход лечения. Накануне вечером Коляда опубликовал в соцсетях последние фото и видео со спектакля в своем театре.

По словам сестры, драматург давно жаловался на череду простуд, лечился спреями и таблетками, но в больницу не обращался.

Николай Коляда — заслуженный деятель искусств РФ, автор десятков пьес, актер и режиссер. В 2002 году он основал в Екатеринбурге "Коляда-театр", который стал известен далеко за пределами региона постановками по оригинальным и классическим текстам.

Он также учредил драматургический конкурс "Евразия" и фестиваль "Коляда-Plays", был номинантом "Золотой маски".