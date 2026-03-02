Умер актер Александр Зиновьев, известный по сериалам "Глухарь" и "Интерны"

Народный артист скончался 27 февраля

02 марта 2026, 07:44, ИА Амител

Актер Александр Зиновьев, известный по ролям в сериалах "Интерны" и "Глухарь", ушел из жизни 27 февраля в возрасте 79 лет. Об этом ТАСС сообщил его друг Дмитрий Минаев.

Причиной смерти стал рак. Зиновьев не дожил месяц до своего 80-летия.

Актер запомнился зрителям по работам в популярных телепроектах, среди которых "Интерны", "Глухарь", "Гибель империи" и другие.

За его плечами осталась не только актерская карьера. Он окончил театральную студию при Театре Советской Армии, а также геологический институт, успел поработать геологом, писателем, фотографом и внештатным корреспондентом газеты "Красное знамя".

Перу Зиновьева принадлежат автобиографическая книга "Первое поле", несколько пьес, множество статей и стихотворных произведений.