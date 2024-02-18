Ученые раскрыли, что после COVID-19 мозг стареет на 20 лет

"Мозговой туман" обнаружили у множества пациентов

18 февраля 2024, 21:55, ИА Амител

Медицинские перчатки / Фото: unsplash.com

Группа ученых под руководством директора лаборатории инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета Бенедикта Майкла выяснила, что COVID-19 отнимает у человеческого мозга 20 лет жизни. Об этом сообщает журнал Medscape.

Согласно исследованию, которое проводилось в 2022 году, 46% пациентов после COVID-19 подвержены "мозговому туману" – комплексу проблем, которые связаны с усталостью, памятью и концентрацией внимания.

"Исследователи обнаружили, что у 351 пациента, госпитализированного с тяжелой формой COVID-19, через год после заражения вирусом SARS-CoV-2 были признаки долговременной черепно-мозговой травмы", – заявили медики, подчеркнув, что подобное изменение равносильно 20 годам старения мозга.Напомним, что ранее исследователи нашли новые подтверждения тому, что синдром хронической усталости (СХХ) имеет вирусную природу и развивается после инфекций.