Ученые раскрыли, что после COVID-19 мозг стареет на 20 лет
"Мозговой туман" обнаружили у множества пациентов
18 февраля 2024, 21:55, ИА Амител
Группа ученых под руководством директора лаборатории инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета Бенедикта Майкла выяснила, что COVID-19 отнимает у человеческого мозга 20 лет жизни. Об этом сообщает журнал Medscape.
Согласно исследованию, которое проводилось в 2022 году, 46% пациентов после COVID-19 подвержены "мозговому туману" – комплексу проблем, которые связаны с усталостью, памятью и концентрацией внимания.
"Исследователи обнаружили, что у 351 пациента, госпитализированного с тяжелой формой COVID-19, через год после заражения вирусом SARS-CoV-2 были признаки долговременной черепно-мозговой травмы", – заявили медики, подчеркнув, что подобное изменение равносильно 20 годам старения мозга.Напомним, что ранее исследователи нашли новые подтверждения тому, что синдром хронической усталости (СХХ) имеет вирусную природу и развивается после инфекций.
23:01:59 18-02-2024
Ни туда Митя бомбы ядерные кидать надумал. От косоглазых беды больше, чем от НАТО и хохлов
10:36:54 19-02-2024
Гость (23:01:59 18-02-2024) Ни туда Митя бомбы ядерные кидать надумал. От косоглазых бед... Митя туда , куда надо надумал. Пиндосы подкинули всему миру заразу через наших соседей.
10:45:12 19-02-2024
Гость (23:01:59 18-02-2024) Ни туда Митя бомбы ядерные кидать надумал. От косоглазых бед... От косоглазых беды больше, чем от НАТО и хохлов --- пока твои НАТО с хохлами наших солдат убивают, Митя их и предупредил
04:30:20 19-02-2024
Значит пора на пенсию
11:52:17 19-02-2024
Грыша (04:30:20 19-02-2024) Значит пора на пенсию... Идите/БЕГИТЕ, если ВАМ надо!!!!!!!!!!!!!!!
11:24:47 19-02-2024
ну та да, надо пенсионный возраст на 15-20 лет понизить, потому что этим переболели так или иначе все.
11:51:28 19-02-2024
А как восстановить/-ся??? Почему не пишут?! Говорите А, говорите и Б! Для народно куда более важно лечение от указанных последствий болезни!
13:47:09 19-02-2024
Гость (11:51:28 19-02-2024) А как восстановить/-ся??? Почему не пишут?! Говорите А, гово... Это необратимое поражение, лечения как такового нет, а только общие рекомендации.