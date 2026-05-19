В Барнауле в рамках джазовых вечеров исполнят лучшие композиции Майлза Дэвиса

Программа концерта полностью состоит из произведений великого музыканта

19 мая 2026, 15:00, ИА Амител

"Посвящение Майлзу Дэвису" / Изображение: Государственная филармония Алтайского края

В Государственной филармонии Алтайского края в понедельник, 25 мая, в рамках джазовых вечеров представят программу "Посвящение Майлзу Дэвису".

«Майлз Дэвис является одной из самых влиятельных и признанных фигур в истории джаза и музыки XX века. Входивший в когорту основоположников современного джаза, Дэвис играл в стиле "би-боп"», — говорится в анонсе.

Программа концерта полностью состоит из произведений великого музыканта.

В концерте участвуют

Сергей Пронь — заслуженный артист России, лауреат международных джазовых фестивалей, член Международной гильдии трубачей, композитор, педагог.

Игорь Дмитриев — пианист, композитор, участник и руководитель многих музыкальных коллективов, импровизатор, педагог, один из ведущих джазовых музыкантов Сибири.

Дмитрий Аверченков — контрабасист, блестящий аккомпаниатор, изобретательный солист. Один из сибирских джазовых музыкантов, востребованных в европейской части России.

Евгений Суворов — ударник. Участвовал в многочисленных концертах звезд джазовой музыки: И. Бутмана, А. Подымкина, И. Паращука, T. Campbell и других. Участник знаменитого оркестра "Сибирский диксиленд".