Авиакомпанию оштрафовали за нарушения при задержке рейса в Барнауле

Пассажиры провели в ожидании шесть часов, но горячей еды им не предоставили

19 апреля 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульская транспортная прокуратура проверила исполнение ОАО АК "Уральские авиалинии" после задержки рейса из местного аэропорта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в октябре 2022 года. Самолёт в Москву задержали на шесть часов, но при этом 199 пассажиров не получили положенного им горячего питания.