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Авиакомпанию оштрафовали за нарушения при задержке рейса в Барнауле

Пассажиры провели в ожидании шесть часов, но горячей еды им не предоставили

19 апреля 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульская транспортная прокуратура проверила исполнение ОАО АК "Уральские авиалинии"  после задержки рейса из местного аэропорта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в октябре 2022 года. Самолёт в Москву задержали на шесть часов, но при этом 199 пассажиров не получили положенного им горячего питания.

"По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) с назначением наказания в виде штрафа на сумму 20 тыс. рублей", – сказано в сообщении.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

14:35:35 19-04-2023

Сэкономили "Уральские пельмени" Молодцы. Горячее питание на 200 человек из расчета 500 рублей на человека обошлось бы им в 100 000 рублей (200 Х 500 = 100 000). А так заплатили штраф в 5 раз меньше всего 20 000 рублей и проблема решена. Можно и дальше людей голодом морить. А репутация сейчас ником не нужна. Куда они денутся с подводной лодки эти пассажиры? Кому нужно летать все равно будут летать.

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Гость

14:38:49 19-04-2023

Абсурд. В чем смысл наказания? Накормить 199 пассажиров намного дороже выйдет, чем оплатить штраф в 20 т рублей. Теперь ни одна авиакомпания никого кормить не будет, при задержке рейса Так ещё и зарплату сотрудникам прокуратуры выплачиваем из наших налогов!!!

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