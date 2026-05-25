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В Барнауле пациенты пожаловались на неожиданные счета в стоматологии АГМУ

В отдельных случаях законодательство допускает постоплату

25 мая 2026, 22:35, ИА Амител

Стоматолог, осмотр / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Стоматолог, осмотр / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пациенты стоматологической поликлиники АГМУ в Барнауле пожаловались на то, что стоимость услуг якобы становится известна только перед оплатой. Об этом сообщают "Вести Алтай".

По словам одной из клиенток, ей выставили счет на 14,4 тысячи рублей после того, как ее детям провели профессиональную чистку зубов и рассказали о гигиене полости рта. Подобные отзывы, как отмечается, также появляются в интернете.

Главный врач стоматологической поликлиники Алексей Мельников подтвердил журналистам наличие жалоб, однако заявил, что многие пациенты просто невнимательно относятся к информации при записи.

«Ситуация достаточно простая. Люди иногда обращают внимание на то, что им говорится при записи, иногда не обращают, забывают», — пояснил Мельников.

Он отметил, что до начала лечения пациенты должны подписывать необходимые документы, включая согласие на обработку персональных данных, талон, а при платном лечении — договор об оказании медицинских услуг.

При этом в отдельных случаях законодательство допускает постоплату — например, если во время лечения возникла необходимость в дополнительных процедурах. Однако, как подчеркивается, врач обязан заранее предупредить пациента о возможных дополнительных расходах.

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Комментарии 14

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Гость

07:32:40 26-05-2026

Ооочень удобно! Для некоторых РВачей.

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Гость

07:59:33 26-05-2026

записывать на диктофон

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Гость

12:00:44 26-05-2026

Гость (07:59:33 26-05-2026) записывать на диктофон ... Вот это действительно полезно. Причем записывать должны обе стороны.

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Гость

12:43:17 26-05-2026

Гость (12:00:44 26-05-2026) Вот это действительно полезно. Причем записывать должны обе ... да я не против

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Гость

08:22:58 26-05-2026

Вот кто богатеет сегодня, не по дням, а по часам...

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Горожанин.

08:51:23 26-05-2026

Так посмотрите на людей 50+ лет ,когда они смеются или говорят. Видно, что не хватает зубов, но видимо, к частнику идти -не по карману, а очереди на якобы бесплатное протезирование - как до "морковкиного заговенья".

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Гость

09:00:44 26-05-2026

Горожанин. (08:51:23 26-05-2026) Так посмотрите на людей 50+ лет ,когда они смеются или говор... льготно, только отдельным категориям

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Гость

09:24:57 26-05-2026

Горожанин. (08:51:23 26-05-2026) Так посмотрите на людей 50+ лет ,когда они смеются или говор... какое 50+?)))
уже 30+ с жубами траблы

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Гость

13:08:00 26-05-2026

Гость (09:24:57 26-05-2026) какое 50+?)))уже 30+ с жубами траблы... Следить за ними нужно,вовремя лечить каждый год,чистку делать. Не курить чтобы эмаль здоровой была. Тогда будет всё хорошо

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Гость

09:12:20 26-05-2026

14,4 тысячи рублей - ничего не треснет? я за 2000 делал чистку, а за 4000 с лечением. Где вы такие цены находите? Надо сходить кстати почистить зубы и проверить цены)

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Гость

09:24:20 26-05-2026

Гость (09:12:20 26-05-2026) 14,4 тысячи рублей - ничего не треснет? я за 2000 делал чист... чистка от 5 и то по блату

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Гость

13:12:07 26-05-2026

Гость (09:12:20 26-05-2026) 14,4 тысячи рублей - ничего не треснет? я за 2000 делал чист... вы лжете, такие цены были 10 лет назад. лечение в среднем 7000, чистка от 4500

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Гость

13:06:31 26-05-2026

В нормальных клиниках надо лечиться,а не лезть черт знает куда

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Гость

16:59:23 26-05-2026

Гость (13:06:31 26-05-2026) В нормальных клиниках надо лечиться,а не лезть черт знает ку... ну так напиши , что за чудо клиника, где ценник в два раза ниже рыночных
че наводишь тень на плетень?

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