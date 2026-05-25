В Барнауле пациенты пожаловались на неожиданные счета в стоматологии АГМУ
В отдельных случаях законодательство допускает постоплату
25 мая 2026, 22:35, ИА Амител
Пациенты стоматологической поликлиники АГМУ в Барнауле пожаловались на то, что стоимость услуг якобы становится известна только перед оплатой. Об этом сообщают "Вести Алтай".
По словам одной из клиенток, ей выставили счет на 14,4 тысячи рублей после того, как ее детям провели профессиональную чистку зубов и рассказали о гигиене полости рта. Подобные отзывы, как отмечается, также появляются в интернете.
Главный врач стоматологической поликлиники Алексей Мельников подтвердил журналистам наличие жалоб, однако заявил, что многие пациенты просто невнимательно относятся к информации при записи.
«Ситуация достаточно простая. Люди иногда обращают внимание на то, что им говорится при записи, иногда не обращают, забывают», — пояснил Мельников.
Он отметил, что до начала лечения пациенты должны подписывать необходимые документы, включая согласие на обработку персональных данных, талон, а при платном лечении — договор об оказании медицинских услуг.
При этом в отдельных случаях законодательство допускает постоплату — например, если во время лечения возникла необходимость в дополнительных процедурах. Однако, как подчеркивается, врач обязан заранее предупредить пациента о возможных дополнительных расходах.
07:32:40 26-05-2026
Ооочень удобно! Для некоторых РВачей.
07:59:33 26-05-2026
записывать на диктофон
12:00:44 26-05-2026
Гость (07:59:33 26-05-2026) записывать на диктофон ... Вот это действительно полезно. Причем записывать должны обе стороны.
12:43:17 26-05-2026
Гость (12:00:44 26-05-2026) Вот это действительно полезно. Причем записывать должны обе ... да я не против
08:22:58 26-05-2026
Вот кто богатеет сегодня, не по дням, а по часам...
08:51:23 26-05-2026
Так посмотрите на людей 50+ лет ,когда они смеются или говорят. Видно, что не хватает зубов, но видимо, к частнику идти -не по карману, а очереди на якобы бесплатное протезирование - как до "морковкиного заговенья".
09:00:44 26-05-2026
Горожанин. (08:51:23 26-05-2026) Так посмотрите на людей 50+ лет ,когда они смеются или говор... льготно, только отдельным категориям
09:24:57 26-05-2026
Горожанин. (08:51:23 26-05-2026) Так посмотрите на людей 50+ лет ,когда они смеются или говор... какое 50+?)))
уже 30+ с жубами траблы
13:08:00 26-05-2026
Гость (09:24:57 26-05-2026) какое 50+?)))уже 30+ с жубами траблы... Следить за ними нужно,вовремя лечить каждый год,чистку делать. Не курить чтобы эмаль здоровой была. Тогда будет всё хорошо
09:12:20 26-05-2026
14,4 тысячи рублей - ничего не треснет? я за 2000 делал чистку, а за 4000 с лечением. Где вы такие цены находите? Надо сходить кстати почистить зубы и проверить цены)
09:24:20 26-05-2026
Гость (09:12:20 26-05-2026) 14,4 тысячи рублей - ничего не треснет? я за 2000 делал чист... чистка от 5 и то по блату
13:12:07 26-05-2026
Гость (09:12:20 26-05-2026) 14,4 тысячи рублей - ничего не треснет? я за 2000 делал чист... вы лжете, такие цены были 10 лет назад. лечение в среднем 7000, чистка от 4500
13:06:31 26-05-2026
В нормальных клиниках надо лечиться,а не лезть черт знает куда
16:59:23 26-05-2026
Гость (13:06:31 26-05-2026) В нормальных клиниках надо лечиться,а не лезть черт знает ку... ну так напиши , что за чудо клиника, где ценник в два раза ниже рыночных
че наводишь тень на плетень?