В Барнауле пациенты пожаловались на неожиданные счета в стоматологии АГМУ

В отдельных случаях законодательство допускает постоплату

25 мая 2026, 22:35, ИА Амител

Стоматолог, осмотр / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пациенты стоматологической поликлиники АГМУ в Барнауле пожаловались на то, что стоимость услуг якобы становится известна только перед оплатой. Об этом сообщают "Вести Алтай".

По словам одной из клиенток, ей выставили счет на 14,4 тысячи рублей после того, как ее детям провели профессиональную чистку зубов и рассказали о гигиене полости рта. Подобные отзывы, как отмечается, также появляются в интернете.

Главный врач стоматологической поликлиники Алексей Мельников подтвердил журналистам наличие жалоб, однако заявил, что многие пациенты просто невнимательно относятся к информации при записи.

«Ситуация достаточно простая. Люди иногда обращают внимание на то, что им говорится при записи, иногда не обращают, забывают», — пояснил Мельников.

Он отметил, что до начала лечения пациенты должны подписывать необходимые документы, включая согласие на обработку персональных данных, талон, а при платном лечении — договор об оказании медицинских услуг.

При этом в отдельных случаях законодательство допускает постоплату — например, если во время лечения возникла необходимость в дополнительных процедурах. Однако, как подчеркивается, врач обязан заранее предупредить пациента о возможных дополнительных расходах.